BMW 7-Series nâng cấp mới trình làng với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse

Mẫu sedan hạng sang BMW 7-Series này không chỉ duy trì các tùy chọn động cơ xăng và plug-in hybrid, mà còn tiếp tục mở rộng dải sản phẩm thuần điện với phiên bản i7, phản ánh rõ định hướng điện hóa mạnh mẽ của thương hiệu Đức.

Lấy cảm hứng từ bộ đôi xe điện thế hệ mới như BMW i3 và BMW iX3, 7-Series 2027 sở hữu diện mạo tinh chỉnh với phần đầu xe phẳng hơn, lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng được dựng đứng và tích hợp viền phát sáng hiện đại. Cụm đèn trước thanh mảnh kết hợp cùng dải đèn hậu kéo dài phía sau tạo nên diện mạo tối giản nhưng đậm chất công nghệ.

BMW cũng đẩy mạnh cá nhân hóa với chương trình Individual, cung cấp hơn 500 tùy chọn màu sắc, trong đó có lớp sơn Dual Finish độc đáo với quy trình hoàn thiện kéo dài tới 75 giờ. Không gian cabin là nơi thể hiện rõ nhất bước chuyển sang kỷ nguyên số.

Hệ thống Panoramic iDrive mới sử dụng dải màn hình trải dài chân kính lái, hiển thị thông tin xuyên suốt từ cột A bên này sang bên kia. Đi kèm là màn hình trung tâm 17,9 inch và màn hình phụ 14,6 inch cho hành khách phía trước.

Vô-lăng thiết kế mới mang phong cách tương lai với cấu trúc hai chấu đặt tại vị trí 12h và 6h, tích hợp các nút cảm ứng. Đáng chú ý, BMW đã loại bỏ hoàn toàn núm xoay iDrive truyền thống – chi tiết từng làm nên tên tuổi của hãng.

Hàng ghế sau tiếp tục là điểm nhấn với gói Executive Lounge, ghế ngả tích hợp đệm đỡ chân và màn hình “Theater Screen” 31,3 inch có thể gập xuống từ trần xe. Màn hình này không chỉ phục vụ giải trí mà còn hỗ trợ họp trực tuyến nhờ camera tích hợp.

BMW 7-Series này được duy trì các tùy chọn động cơ xăng và plug-in hybrid.

Hệ thống âm thanh cao cấp hỗ trợ Dolby Atmos với tối đa 36 loa, kết hợp công nghệ rung ghế tạo hiệu ứng âm thanh 4D sống động. Nội thất tiêu chuẩn sử dụng vật liệu Veganza thân thiện môi trường, bên cạnh các tùy chọn da Merino hoặc kết hợp len cashmere cao cấp.

Dải sản phẩm của 7-Series 2027 sở hữu đa dạng hệ truyền động, gồm: BMW 740 và 740 xDrive trang bị động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép, công suất 394 mã lực. Biến thể BMW 750e xDrive hệ truyền động plug-in hybrid, tổng công suất 483 mã lực. Các phiên bản thuần điện thuộc dòng i7 mới vẫn được tiếp tục bán song song.

Nội thất tiêu chuẩn sử dụng vật liệu Veganza thân thiện môi trường.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp hỗ trợ Dolby Atmos với tối đa 36 loa.

Hệ thống khung gầm tiếp tục được trang bị treo khí nén, giảm xóc thích ứng và đánh lái bánh sau. Công nghệ hỗ trợ đỗ xe tự động nay trở thành trang bị tiêu chuẩn, đi kèm khả năng điều khiển xe từ xa qua smartphone.

Tại thị trường quốc tế, BMW 7-Series 2027 có giá khởi điểm từ 101.350 USD cho bản BMW 740 và 740 xDrive. Xe dự kiến mở bán từ mùa hè năm nay, trong khi phiên bản plug-in hybrid sẽ xuất hiện muộn hơn.