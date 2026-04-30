Vespa Tech 80th Edition ra mắt: Khi hoài cổ hòa vào thiết kế hiện đại

Là phiên bản đánh dấu cột mốc 80 năm của thương hiệu xe tay ga biểu tượng đến từ Ý, Vespa Tech 80th Special Edition được phát triển nhằm tôn vinh di sản thiết kế lâu đời của Vespa, đồng thời kết hợp các yếu tố hiện đại để đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị ngày nay.

Về tổng thể thiết kế, Vespa Tech 80th Special Edition lấy cảm hứng trực tiếp từ những mẫu Vespa cuối thập niên 1940, đặc biệt là Vespa 98, một trong những dòng xe mang tính lịch sử của hãng. Sự ảnh hưởng này được thể hiện rõ qua các chi tiết mang phong cách hoài cổ nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại. Điểm nhấn nổi bật nhất của xe là tông màu Verde Pastello - xanh pastel đặc trưng, được phủ đồng bộ trên nhiều bộ phận như ốp chắn gió phía trước, gương chiếu hậu, tay nắm, cụm công tắc và một phần hệ thống treo trước.

Bên cạnh đó, Vespa còn sử dụng các chi tiết màu xanh đậm ở yên xe, phần lót để chân và tay nắm, giúp tổng thể trở nên hài hòa và có chiều sâu hơn. Bộ mâm xe mang phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ Vespa 98, được hoàn thiện với hiệu ứng cắt kim cương, vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa gợi nhắc rõ rệt đến di sản của thương hiệu. Trên thân xe, biểu tượng “80th” cùng logo Vespa được đặt ở phía trước, trong khi phía sau là dòng chữ “80 Years of Vespa Est. 1946”, nhấn mạnh giá trị kỷ niệm của phiên bản đặc biệt này.

Phiên bản này được cung cấp với hai tùy chọn động cơ gồm 125cc và 150cc, đều sử dụng cấu hình xi-lanh đơn, làm mát bằng gió và kết hợp hộp số vô cấp CVT. Phiên bản 125cc có dung tích 124,4cc, cho công suất 9,5 mã lực và mô-men xoắn 10,1 Nm, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Trong khi đó, phiên bản 150cc với dung tích 149,5cc cho công suất 11,4 mã lực và mô-men xoắn 11,6 Nm, mang lại khả năng tăng tốc tốt hơn và phù hợp hơn cho những hành trình dài hoặc nhu cầu vận hành mạnh mẽ hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số CVT tự động, giúp việc vận hành trở nên đơn giản và phù hợp với môi trường đô thị.

Hiện Piaggio chưa công bố giá bán của Vespa Tech 80th Special Edition, tuy nhiên tại Ấn Độ, Vespa Tech 125 có giá 117.000 rupee (khoảng 32,5 triệu đồng), trong khi bản 150cc có giá khoảng 125.000 rupee (khoảng 35 triệu đồng).