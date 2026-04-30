Volkswagen hé lộ SUV điện hoàn toàn mới, tầm giá khoảng 350 triệu đồng

Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu Jetta – nhánh xe giá rẻ của liên doanh FAW-Volkswagen tại Trung Quốc, vốn đã quen thuộc với các dòng sedan và SUV động cơ đốt trong từ năm 2019. Với Jetta X, hãng bắt đầu mở rộng sang phân khúc xe năng lượng mới, đồng thời đặt mục tiêu doanh số trung hạn khoảng 400.000–500.000 xe mỗi năm cho thương hiệu này.

Jetta X được định vị là SUV thuần điện, tuy nhiên các thông số kỹ thuật như dung lượng pin, phạm vi di chuyển hay hệ truyền động vẫn chưa được công bố. Điểm nhấn chủ yếu nằm ở ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Modern Robust”, hướng đến hình khối vuông vức, mạnh mẽ và hiện đại hơn so với các mẫu xe Jetta trước đây.

Ngoại thất xe gây chú ý với phần đầu gần như loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, thay bằng chi tiết trang trí nối liền cụm đèn LED sắc nét. Thân xe mang phong cách SUV rõ rệt với vòm bánh mở rộng, ốp nhựa đen, tay nắm cửa bán ẩn và thiết kế nóc lơ lửng. Phía sau là dải đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang, đi kèm logo phát sáng đặt ở trung tâm.

Khoang nội thất của Jetta X được thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng màn hình cỡ lớn và hạn chế nút bấm vật lý. Dù vậy, đây mới chỉ là cấu hình concept, nên khi thương mại hóa nhiều khả năng sẽ được tinh chỉnh lại để phù hợp thực tế sử dụng và chi phí.

Về chiến lược dài hạn, Jetta dự kiến ra mắt 5 mẫu xe mới trước năm 2028, trong đó phần lớn là xe điện hoặc hybrid. Thương hiệu này nhắm đến phân khúc phổ thông tại Trung Quốc với mức giá mục tiêu khoảng 100.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 350 triệu đồng, qua đó tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh doanh số xe động cơ đốt trong của Volkswagen tại thị trường này đang suy giảm mạnh.