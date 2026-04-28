Hyundai Ioniq 3 ra mắt toàn cầu, xe điện dành cho giới trẻ

Sự xuất hiện của Ioniq 3 thể hiện Hyundai tập trung lấp đầy dải sản phẩm xe điện tầm trung. Hyundai vừa ra mắt xe điện Ioniq mới giá rẻ tại Châu Âu với tên gọi "Ioniq 3", được phát triển từ Concept Three năm ngoái. Chiếc xe được mô tả là "hatchback khí động học" dù tổng thể kiểu dáng là chiếc xe đô thị gầm cao.

Ioniq 3 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 4.155 x 1.800 x 1.505 mm, trục cơ sở đạt 2.680 mm. Đối với phiên bản thể thao N Line, chiều dài của mẫu EV này lên đến 4.170 mm. Khách hàng có thể lựa chọn 8 màu sơn ngoại thất.

Thiết kế "Aero Hatch" giúp chỉ số cản gió đạt 0,263 Cd. Phía trước, đèn LED chia đôi kết hợp với 4 chấm sáng phản chiếu, tạo thành chữ “H” bằng mã Morse. Cụm đèn hậu thiết kế dạng pixel đặc trưng. Phần đuôi xe ngắn với cửa sổ phía sau bị chia cắt bởi thanh ngang dày giữ cánh gió phía sau.

Phiên bản sản xuất có vẻ ngoài cứng cáp hơn nhờ các bề mặt thô nhám nhiều lớp ốp nhựa ốp hơn so với bản concept. Hyundai giới thiệu phiên bản N Line cao cấp nhất, nổi bật là cản trước thể thao, bộ khuếch tán tích hợp, cánh gió sau và mâm hợp kim 19 inch đặc trưng của mẫu xe này (bản tiêu chuẩn dùng mâm 16 inch). Những chi tiết được sơn đen, gồm: nóc xe, cột chữ A, ốp sườn và viền quanh vòm bánh xe.

Nội thất Hyundai Ioniq 3 tối giản với bảng đồng hồ cỡ nhỏ đặt trên taplo, các nút vật lý kết hợp cùng màn hình trung tâm 12.9 inch hoặc tùy chọn có kích thước 14.6 inch. Cả hai đều chạy hệ thống thông tin giải trí Pleos dựa trên nền tảng Google mới của Hyundai, lần đầu tiên ra mắt trên một mẫu xe sản xuất hàng loạt. Có một hàng các nút điều khiển vật lý được đặt phía trên các cửa gió điều hòa và các nút điều khiển cảm ứng bổ sung trên vô lăng mang thương hiệu N.

Hyundai Ioniq 3 sử dụng nền tảng E-GMP phiên bản 400V, dung lượng pin của bản tiêu chuẩn đạt 42,2 kWh.

Cụm cần số được tích hợp vào cần gạt bên phải, giải phóng không gian trên bệ trung tâm hai tầng để bố trí thêm giá đỡ cốc, hộc chứa đồ và đế sạc không dây. Ngoài ra còn có ghế thư giãn có sưởi và thông gió, cửa gió điều hòa phía sau, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh cao cấp Bose và bộ hỗ trợ lái xe thông minh Hyundai SmartSense ADAS toàn diện.

Khoang hành lý sàn kép với hộp chứa đồ Megabox kiểu bên dưới khoang hành lý có thể tích 119 L. Kết hợp cùng khoang hành lý 332 L, người dùng có thể sử dụng không gian tối đa 441 L. Lấy cảm hứng từ thiết kế nội thất của Italy vào những năm 1970, ghế ngồi được chế tạo từ những vật liệu tái chế với 4 phối màu khác nhau, gồm: gói trang trí N Line.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của 2 phiên bản lần lượt là 9 giây và 9,6 giây.

Về mặt kỹ thuật, Hyundai Ioniq 3 sử dụng nền tảng E-GMP phiên bản 400V, dung lượng pin của bản tiêu chuẩn đạt 42,2 kWh, trong khi bản Long Range có thông số lên đến 61 kWh. Thời gian sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong vòng 29 - 30 phút.

Hyundai Ioniq 3 trang bị 1 động cơ điện đặt tại cầu trước, cho công suất 147 mã lực và mô-men 250 Nm cho bản tiêu chuẩn, bộ pin 42,2kWh, phạm vi hoạt động 344km theo tiêu chuẩn WLTP. Hyundai Ioniq 3 bản Long Range công suất giảm còn 135 mã lực và mô-men xoắn 250Nm và pin lớn hơn 61kWh, giúp tăng phạm vi hoạt động lên 496km khi sạc đầy.

Hệ thống âm thanh cao cấp Bose và bộ hỗ trợ lái xe thông minh Hyundai SmartSense ADAS toàn diện.

Nội thất Hyundai Ioniq 3 tối giản với bảng đồng hồ cỡ nhỏ đặt trên taplo.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của 2 phiên bản lần lượt là 9 giây và 9,6 giây, trước khi đạt tới tốc độ tối đa giới hạn ở 170 km/h. Ioniq 3 có gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense với loạt tính năng hiện đại như Highway Driving Assist 2, hỗ trợ đỗ xe từ xa và camera quan sát điểm mù, giúp tăng an toàn và giảm tải cho người lái trong quá trình vận hành.

Hyundai Ioniq 3 dự kiến sẽ ra mắt tại châu Âu vào cuối năm nay, với dây chuyền sản xuất đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá bán Ioniq 3 tại châu Âu hơn 33.000 USD tương đương 828 triệu đồng. Ngay thời điểm ra mắt, Hyundai Ioniq 3 được giới thiệu với 2 phong cách tiêu chuẩn và thể thao N Line. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế khí động học, màu sơn, kích thước mâm...