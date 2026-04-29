SUV & bán tải “đậm chất Mỹ” gây chú ý tại Beijing Auto Show 2026

Triển lãm ô tô lớn nhất Trung Quốc năm 2026 ghi nhận sự bùng nổ của các mẫu SUV và bán tải offroad mang phong cách “American-style”, với thiết kế cơ bắp, kích thước lớn và thiên về khả năng vượt địa hình.

Nhiều mẫu xe tại triển lãm sở hữu kiểu dáng vuông vức, khoảng sáng gầm cao, lốp địa hình cỡ lớn và loạt trang bị đặc trưng như giá nóc, ốp gầm hay thang leo. Đây là phong cách vốn phổ biến trên các dòng xe Mỹ, nay được các hãng Trung Quốc và quốc tế khai thác mạnh mẽ.

Một số mẫu xe nổi bật như GAC electric pickup concept. Đây là mẫu xe bán tải điện thiết kế góc cạnh, mang hơi hướng tương lai, thể hiện tham vọng của các hãng Trung Quốc trong phân khúc pickup. Mẫu concept bán tải điện của GAC (Guangzhou Automobile Group) là một nguyên mẫu xe tải chạy hoàn toàn bằng điện, được công bố để thể hiện định hướng thiết kế và công nghệ tương lai của hãng xe Trung Quốc này.

Nó thể hiện nỗ lực của GAC trong việc mở rộng danh mục xe điện sang phân khúc xe tải và thương mại hạng nhẹ. Chiếc concept có kiểu dáng mạnh mẽ, với cabin đôi, thùng hàng lớn và các chi tiết khí động học. GAC sử dụng ngôn ngữ thiết kế tương lai với cụm đèn LED toàn phần, mặt ca-lăng kín và thân xe có các đường nét sắc cạnh. Khoang nội thất dự kiến tích hợp bảng điều khiển kỹ thuật số toàn diện và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Dù thông số kỹ thuật chưa được công bố đầy đủ, concept này được cho là trang bị hệ truyền động điện mạnh mẽ, có thể dùng hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ độc lập. Phạm vi hoạt động và khả năng sạc nhanh dự kiến tương đương các mẫu EV tiên tiến khác của GAC, như dòng Aion.

Bán tải điện concept của GAC phản ánh xu hướng tăng trưởng nhanh của thị trường EV thương mại tại Trung Quốc. Nó cho thấy chiến lược của GAC nhằm cạnh tranh với các hãng trong nước và quốc tế trong phân khúc bán tải điện, đồng thời quảng bá năng lực nghiên cứu, thiết kế và công nghệ pin của hãng.

Tiếp theo là mẫu xe bán tải Jetour F700, đây là mẫu concept gây chú ý với cấu hình 4x4 và 6x6, thiết kế cực kỳ hầm hố, hướng đến off-road chuyên sâu. Cụ thể, Jetour F700 là mẫu concept xe địa hình 6x6 do thương hiệu Trung Quốc Jetour – một nhánh của Chery Automobile – giới thiệu nhằm thể hiện khả năng thiết kế và định hướng tương lai của hãng trong phân khúc SUV cao cấp.

Mẫu xe này thu hút sự chú ý nhờ phong cách táo bạo, cấu hình dẫn động sáu bánh và nội thất hiện đại. Jetour F700 sở hữu ngoại hình cơ bắp, lưới tản nhiệt lớn và đường nét vuông vức, gợi liên tưởng đến các dòng xe việt dã sang trọng.

Phần đuôi kéo dài chứa thêm trục bánh thứ ba, tăng khả năng vượt địa hình. Nội thất có thiết kế tối giản, tập trung vào công nghệ, sử dụng màn hình lớn trung tâm và vật liệu cao cấp. Dù chưa được xác nhận thông số cụ thể, F700 được kỳ vọng dùng hệ thống hybrid plug-in tương tự các mẫu xe cao cấp của Chery. Cấu trúc khung body-on-frame và hệ dẫn động sáu bánh giúp xe phù hợp cho các điều kiện offroad khắc nghiệt.

Sự chuyển dịch sang SUV và bán tải cỡ lớn phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về xe phục vụ phong cách sống – từ dã ngoại, cắm trại đến off-road. Đồng thời, công nghệ điện hóa giúp những mẫu xe lớn vẫn đảm bảo hiệu suất và tiêu thụ hợp lý.

Beijing Auto Show 2026 cho thấy một bước chuyển rõ rệt: từ xe điện đô thị sang những mẫu xe “chất chơi” hơn về thiết kế và trải nghiệm. Phong cách Mỹ giờ đây không còn là đặc trưng riêng, mà đang trở thành xu hướng toàn cầu trong ngành ô tô Trung Quốc.