Hyundai Ioniq V mẫu EV thiết kế mới và có tầm hoạt động hơn 600 km

Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 (Trung Quốc), liên doanh Beijing Hyundai đã chính thức công bố chiến lược thương hiệu mới, đánh dấu việc thành lập dòng sản phẩm Ioniq tách biệt tại thị trường Trung Quốc. Hãng đặt mục tiêu tái định nghĩa phân khúc xe năng lượng mới thông qua sự hợp tác sâu rộng với các đối tác công nghệ tại đất nước tỷ dân.

Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt toàn cầu của mẫu Ioniq V, phiên bản thương mại được phát triển từ concept Ioniq Venus đã công bố trước đó. Chiếc xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế "The Origin" với kiểu dáng khí động học tối ưu và các cụm đèn chiếu sáng dạng lưỡi kiếm Dimensional Light Blade.

Với chiều dài 4.900 mm và trục cơ sở đạt 2.900 mm, Ioniq V tương đương với một chiếc sedan hạng D, mang lại không gian nội thất rộng rãi theo đúng sở thích của người dùng đại lục. Bên trong khoang lái, Ioniq V gây ấn tượng bằng màn hình 4K siêu mỏng kích thước 27 inch trải dài trên bảng điều khiển, kết hợp cùng hệ thống hiển thị kính lái "Cyber Eye" HUD.

Để tối ưu hóa trải nghiệm thông minh, hãng đã tích hợp chip Snapdragon 8295 của Qualcomm cùng mô hình ngôn ngữ lớn Wenxin từ Baidu và công cụ Volcano Engine của ByteDance. Ioniq V được bán với cả 2 phiên bản hệ truyền động gồm thuần điện và phiên bản mở rộng phạm vi (EREV). Xe được trang bị kiến trúc sạc nhanh 800 V và hệ thống pin từ CATL, cho phép tầm vận hành vượt mức 600 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Mặc dù có những thông tin trái chiều về nền tảng khung gầm, nhiều nguồn tin uy tín xác nhận mẫu xe này sử dụng kiến trúc E-GMP nổi tiếng của hãng nhưng đã được tinh chỉnh thông qua sự hợp tác phát triển cùng tập đoàn BAIC.

Hyundai khẳng định Trung Quốc chính là tâm điểm trong hệ sinh thái "Ioniq Universe", nơi khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm như mặt trời. Sau Ioniq V, hãng dự kiến sẽ tiếp tục tung ra mẫu SUV dựa trên nguyên mẫu Earth Concept vào năm 2027.

Chiến lược mới được kỳ vọng sẽ giúp Hyundai lấy lại thị phần tại quốc gia này và biến đây thành đại bản doanh xuất khẩu các dòng xe điện thông minh ra thị trường quốc tế.