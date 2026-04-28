BYD Sealion 08 xe SUV mới tích hợp công nghệ LiDAR tiên tiến

Những hình ảnh mới nhất về BYD Sealion 08 đã xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Đây là quân bài chiến lược của BYD nhằm thâm nhập sâu hơn vào phân khúc SUV điện hạng sang, dự kiến sẽ ra mắt cùng lúc với mẫu sedan Seal 08 vào cuối tháng 4 tới đây.

Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.400 mẫu xe trưng bày trên diện tích 380.000 m², diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5. Kích thước vượt trội và ngôn ngữ thiết kế Ocean mới. BYD Sealion 08 được định vị là mẫu SUV ba hàng ghế cỡ lớn với các thông số kích thước ấn tượng: chiều dài vượt mức 5.000 mm, chiều rộng xấp xỉ 2.000 mm và chiều dài cơ sở trên 3.000 mm.

Những số liệu này đặt Sealion 08 vào thế đối đầu trực tiếp với các dòng SUV điện toàn phần (full-size) trong phân khúc cao cấp đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc. Về kiểu dáng, mẫu SUV này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean mới nhất của hãng với phần đầu xe tối giản, hệ thống đèn chiếu sáng thanh mảnh và cảm biến LiDAR gắn trên nóc.

Khác với phong cách coupe của Seal 07, Sealion 08 có kiểu dáng đứng và vuông vức hơn, cho thấy sự tập trung tối đa vào không gian nội thất và tính thực dụng cho các hành trình dài. Dựa trên các báo cáo từ Autohome, BYD sẽ cung cấp cả hai biến thể thuần điện (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV) cho Sealion 08.

Phiên bản thuần điện dự kiến được tích hợp kiến trúc điện áp cao 800V đi kèm pin Blade thế hệ thứ hai. Cấu hình hai mô-tơ điện có thể sản sinh công suất vượt ngưỡng 644 mã lực giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đầy 5 giây.

Dù chưa được xác nhận chính thức, một số nguồn tin cho rằng các phiên bản dung lượng cao có thể đạt phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km. Bên cạnh đó, Sealion 08 sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén DiSus-A, phần cứng hỗ trợ lái dựa trên LiDAR và có khả năng tích hợp hệ thống đánh lái bánh sau nhằm tối ưu hóa sự linh hoạt cho một chiếc SUV có kích thước lớn.

Sự góp mặt của Sealion 08 diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV tại Trung Quốc đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Tính đến tháng 3/2026, Tesla Model Y vẫn dẫn đầu doanh số, theo sau là các mẫu xe nội địa và xe động cơ đốt trong truyền thống như Toyota RAV4 hay Volkswagen Tiguan L.

Việc ra mắt mẫu SUV đầu bảng này giúp BYD hoàn thiện hệ cấp bậc sản phẩm dòng Ocean, trải dài từ xe điện cỡ nhỏ đến các mẫu SUV và sedan flagship cao cấp.