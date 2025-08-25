Toyota Vios Hybrid ra mắt, giá từ 590 triệu đồng

Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu Yaris Ativ HEV (hay còn gọi là Vios Hybrid) tại thị trường Thái Lan, đánh dấu lần đầu tiên mẫu sedan cỡ B này có phiên bản hybrid trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, Toyota Vios hybrid được bán ra với hai phiên bản gồm Premium HEV; GR Sport HEV cùng giá bán lần lượt là 22.400 USD và 23.900 USD (khoảng 590 - 630 triệu VNĐ).

Về ngoại thất, Toyota Vios Hybrid không có nhiều thay đổi so với phiên bản xăng, hãng chỉ bổ sung một số chi tiết để dễ nhận diện như: logo Toyota viền xanh lam và huy hiệu "HEV" phía sau. Bản GR Sport HEV sẽ sở hữu gói phụ kiện thể thao với lưới tản nhiệt, cản trước – sau, ốp sườn, vành 17 inch cùng logo "GR", đi kèm hệ thống treo và phanh tinh chỉnh theo phong cách thể thao.

Về nội thất, Vios Hybrid được nâng cấp với màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch mới, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng hiển thị đầy đủ thông tin xe. Ghế bọc da pha nỉ, hệ thống điều hòa tự động và đèn viền nội thất. Ngoài ra, xe còn trang bị sạc không dây.

Điểm nhấn trên Toyota Vios Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.5 kết hợp môtơ điện cho tổng công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Nuôi môtơ điện là pin lithium-ion 0,7 kWh. Xe sử dụng hộp số e-CVT với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8L/100 km. Tốc độ tối đa 160 km/h.

Về an toàn, Vios Hybrid sở hữu gói trang bị Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái như: cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát nhầm bàn đạp, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng (Stop&Go) cùng camera 360 độ.

Tại Thái Lan, Toyota Yaris Ativ HEV cạnh tranh với những đối thủ như Honda City, Mazda2 cũng có bản hybrid. Hiện chưa rõ thời điểm Toyota Vios thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam.