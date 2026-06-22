Toyota Yaris Cross cũ giá từ 599 triệu đồng, có đáng xuống tiền?

Thị trường ô tô đã qua sử dụng đang ghi nhận nhiều mẫu Toyota Yaris Cross được rao bán với mức giá khá đa dạng, dao động từ dưới 600 triệu đồng đến hơn 700 triệu đồng tùy phiên bản, số Km đã sử dụng và tình trạng xe. So với giá niêm yết của xe mới hiện nay, nhiều chiếc Yaris Cross lướt mới chạy từ vài nghìn đến vài chục nghìn Km đang rẻ hơn hàng chục đến hơn 100 triệu đồng.

Loạt xe Toyota Yaris Cross cũ giá từ 599 triệu đồng

Khảo sát trên thị trường xe đã qua sử dụng cho thấy một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT sản xuất năm 2024 đang được một đơn vị kinh doanh xe cũ tại TP.HCM chào bán với giá 599 triệu đồng. Xe có màu cam nóc đen, đã lăn bánh khoảng 16.000Km và được giới thiệu chỉ qua một đời chủ.

Một số tin rao bán xe Toyota Yaris Cross đời 2024 - 2025. (Ảnh chụp màn hình)

Ở nhóm giá trên 600 triệu đồng, một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 màu trắng tại TP.HCM được rao bán với giá 615 triệu đồng. Xe đã đi khoảng 28.500Km. Trong khi đó, một chiếc Yaris Cross đời 2025 màu đen tại Hà Nội có số công-tơ-mét khoảng 15.000Km đang được chào giá 630 triệu đồng.

Những chiếc xe đời mới hơn với quãng đường sử dụng thấp tiếp tục giữ giá khá tốt. Một chiếc Toyota Yaris Cross 2025 màu xanh tại Hà Nội đã vận hành khoảng 16.000Km được rao bán 660 triệu đồng. Một chiếc khác cùng đời sản xuất 2025 màu đen, đi khoảng 9.000Km cũng xuất hiện trên thị trường với giá tương đương 660 triệu đồng.

Đáng chú ý, một chiếc Toyota Yaris Cross 2025 màu trắng tại TP.HCM mới vận hành khoảng 7.700Km được chào bán 659 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với việc mua xe mới nhưng vẫn sở hữu quãng đường sử dụng tương đối thấp.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng xuất hiện những trường hợp có giá cao hơn mặt bằng chung. Một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 màu xám tại TP.HCM đã đi khoảng 36.000Km được rao bán tới 730 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều xe cùng đời và thậm chí tiệm cận giá mua mới, cho thấy yếu tố phiên bản, trang bị hoặc chính sách bảo hành còn lại cũng có thể tác động đến giá bán.

Nhìn chung, phần lớn Toyota Yaris Cross bản máy xăng đời 2024 - 2025 trên thị trường xe cũ hiện được giao dịch trong khoảng 599 - 660 triệu đồng. Những xe có số Km thấp, lịch sử sử dụng rõ ràng và còn thời gian bảo hành chính hãng thường giữ giá tốt hơn.

Ảnh thực tế một chiếc Toyota Yaris Cross đời 2025 được rao bán.

Những lưu ý khi chọn mua ô tô cũ

Đối với các mẫu xe mới ra mắt chưa lâu như Toyota Yaris Cross, người mua nên ưu tiên những chiếc xe còn bảo hành chính hãng và có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ tại đại lý. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để đánh giá tình trạng vận hành cũng như hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

Ngoài việc kiểm tra số Km hiển thị trên đồng hồ, khách hàng cần đối chiếu với lịch sử bảo dưỡng để xác thực mức độ sử dụng thực tế. Một số xe có ngoại hình đẹp nhưng từng gặp va chạm hoặc ngập nước có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị sử dụng lâu dài.

Người mua cũng nên kiểm tra kỹ hệ thống khung gầm, khoang động cơ, các chi tiết điện tử, camera, cảm biến và tình trạng lốp xe. Với những mẫu SUV đô thị thường xuyên di chuyển trong môi trường đông đúc, các chi tiết ngoại thất như cản trước, hốc bánh xe hay thân vỏ dễ xuất hiện dấu vết va quệt.

Cuối cùng, việc so sánh giá bán với xe mới cùng phiên bản là điều cần thiết. Nếu mức chênh lệch không quá lớn, người mua nên cân nhắc các ưu đãi hiện hành từ hãng để đưa ra quyết định phù hợp. Ngược lại, những chiếc Toyota Yaris Cross đã qua sử dụng có lịch sử rõ ràng, số Km thấp và giá giảm từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn tiết kiệm chi phí sở hữu.