Lô xe Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên cập cảng Việt Nam

Sau nhiều lần được ”nhá hàng”, những chiếc Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên đã chính thức cập cảng tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ một số đại lý, mẫu SUV này dự kiến sẽ được đưa về showroom vào cuối tháng 7, đánh dấu giai đoạn hoàn tất trước khi chính thức mở bán.

Hình ảnh tại cảng cho thấy toàn bộ xe trong lô hàng đầu tiên đều mang ngoại thất màu trắng, kết hợp các chi tiết ốp nhựa đen đặc trưng của dòng SUV địa hình. Nhiều vị trí trên thân xe, trong đó có nắp ca-pô, vẫn được phủ lớp phim bảo vệ.

Land Cruiser FJ sở hữu thiết kế khỏe khoắn với phần đầu xe dựng đứng.

Land Cruiser FJ được xây dựng trên nền tảng IMV0 dạng khung rời (body-on-frame), tương tự Hilux Champ, thay vì sử dụng khung gầm liền khối như nhiều SUV đô thị hiện nay. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.580 mm.

Khoảng sáng gầm đạt 245 mm, khả năng lội nước 700 mm và bán kính quay vòng chỉ khoảng 5,5 m. Những thông số này cho thấy Toyota hướng Land Cruiser FJ đến nhóm khách hàng vừa cần một mẫu xe đủ linh hoạt để sử dụng hằng ngày, vừa có thể đáp ứng nhu cầu chinh phục địa hình.

Cản trước được thiết kế đơn giản giúp tăng độ bền khi di chuyển trên các cung đường off-road.

Land Cruiser FJ sở hữu thiết kế khỏe khoắn với phần đầu xe dựng đứng. Cụm đèn pha LED hình chữ nhật kết hợp lưới tản nhiệt sơn đen, nổi bật với dòng chữ "TOYOTA" cỡ lớn thay cho logo truyền thống. Cản trước được thiết kế đơn giản, sử dụng nhiều vật liệu nhựa đen nhằm tăng độ bền khi di chuyển trên các cung đường off-road.

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV này có tỷ lệ thân xe gọn gàng với vòm bánh mở rộng, ốp hông cỡ lớn, bệ bước chân và giá nóc. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen đi kèm lốp Bridgestone. Phía sau, Land Cruiser FJ được trang bị cửa cốp mở ngang, bánh dự phòng treo ngoài và cụm đèn hậu LED đặt dọc.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.580 mm.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng, dung tích 2.7L mã 2TR-FE, cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Thiết kế này mang phong cách đặc trưng của các mẫu SUV địa hình truyền thống. Theo thông tin từ đại lý, Land Cruiser FJ nhiều khả năng sẽ được phân phối với một phiên bản duy nhất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cùng giá bán dự kiến vào khoảng 1,198 tỷ đồng.

Xe sở hữu động cơ xăng, dung tích 2.7L, cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm.

Đáng chú ý, xe còn được trang bị khóa vi sai cầu sau - một trang bị thường xuất hiện trên các mẫu SUV và bán tải thiên về off-road, giúp cải thiện khả năng vượt địa hình có độ bám thấp.