Honda HR-V và Toyota Yaris Cross tiêu thụ nhiên liệu như thế nào?

Honda HR-V

Honda HR-V sở hữu thiết kế SUV đô thị hiện đại với những đường nét thanh lịch và đậm chất riêng. Điểm nhấn đáng giá nhất là công nghệ Hybrid e tiên tiến, kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện cho khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Honda HR-V mang đến hai lựa chọn động cơ phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Các phiên bản G và L được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng kết hợp hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định.

Trong khi đó, phiên bản e RS sở hữu hệ truyền động Hybrid tiên tiến gồm động cơ xăng 1.5L DOHC Atkinson kết hợp mô-tơ điện và hộp số E-CVT. Hệ thống này cho công suất động cơ xăng 105 mã lực cùng mô-tơ điện 129 mã lực, tạo ra mô-men xoắn lên tới 253 Nm ngay từ dải vòng tua thấp, mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và cảm giác lái đầy hứng khởi.

Với dung tích xi-lanh 1.498 cc và bình nhiên liệu 40 lít, Honda HR-V đặc biệt nổi bật ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp của các phiên bản G và L là 6,7 lít/100 km, trong khi phiên bản Hybrid e RS chỉ tiêu thụ 4,3 lít/100 km. Điều này giúp HR-V e RS tiết kiệm khoảng 36% nhiên liệu so với phiên bản động cơ xăng thông thường, tối ưu chi phí vận hành và phù hợp với xu hướng di chuyển xanh, bền vững.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross sở hữu thiết kế SUV hiện đại với phong cách năng động, mạnh mẽ và đậm chất thể thao. Về vận hành, xe sử dụng động cơ 1.5L 2NR-VE kết hợp hộp số D-CVT cho khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và linh hoạt trong đô thị.

Trong thực tế, Toyota Yaris Cross có dung tích bình xăng khác nhau tùy phiên bản: bản động cơ xăng là 42 lít, trong khi bản Hybrid là 36 lít. Sự chênh lệch 6 lít này đến từ việc phiên bản Hybrid cần không gian cho pin và mô-tơ điện, nhưng đổi lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội hơn.

Với bản xăng, dung tích 42 lít giúp cân bằng giữa hiệu suất vận hành và trọng lượng, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và liên tỉnh mà không phải tiếp nhiên liệu thường xuyên. Trong khi đó, bản Hybrid dù bình nhỏ hơn nhưng nhờ kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, xe có thể vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt trong đô thị khi mô-tơ điện hỗ trợ giảm tiêu hao nhiên liệu đáng kể.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, Yaris Cross bản xăng đạt khoảng 5,95 lít/100 km đường hỗn hợp, trong khi bản Hybrid chỉ khoảng 3,8 lít/100 km, giúp tiết kiệm khoảng 35–40% nhiên liệu. Nhờ đó, với bình đầy, bản xăng có thể đi khoảng 705 km, còn bản Hybrid có thể đạt gần 947 km trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn. Thực tế, quãng đường này có thể thay đổi tùy điều kiện đường sá và thói quen lái, nhưng nhìn chung bản Hybrid vẫn vượt trội rõ rệt về khả năng tiết kiệm và phạm vi di chuyển.

So sánh mức tiết kiệm xăng

Honda HR-V và Toyota Yaris Cross đều có phiên bản Hybrid giúp tối ưu nhiên liệu, nhưng mức tiêu hao có sự khác biệt rõ rệt. Honda HR-V e:HEV RS tiêu thụ khoảng 4,3 lít/100 km, trong khi các bản xăng của HR-V ở mức khoảng 6,7 lít/100 km, tương đương mức tiết kiệm khoảng 36% khi chuyển sang Hybrid. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross bản xăng tiêu thụ khoảng 5,95 lít/100 km, còn bản Hybrid chỉ khoảng 3,8 lít/100 km, giúp tiết kiệm khoảng 35–40% nhiên liệu.

Xét trực tiếp, Yaris Cross Hybrid có mức tiêu hao thấp hơn HR-V Hybrid (3,8 lít so với 4,3 lít/100 km), cho thấy lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị và đường hỗn hợp. Nhờ đó, Yaris Cross Hybrid có thể đạt gần 947 km cho mỗi bình xăng đầy, trong khi HR-V Hybrid cũng tối ưu nhưng thường thấp hơn do mức tiêu hao cao hơn một chút.

Nhìn chung, cả hai đều thuộc nhóm SUV tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, nhưng Toyota Yaris Cross nghiêng về tối ưu tiêu hao thấp nhất, còn Honda HR-V cân bằng hơn giữa tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái mạnh mẽ, thể thao.