Dù đã ra mắt 3 năm, Toyota Yaris Cross HEV vẫn hiếm có khó tìm trên chợ mạng

Sau gần ba năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Toyota Yaris Cross đã trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B quen thuộc. Tuy nhiên, trên thị trường xe cũ, phiên bản hybrid (HEV) lại xuất hiện với số lượng rất hạn chế, trái ngược với bản máy xăng được rao bán khá phổ biến.

Một số tin rao bán Toyota Yaris Cross HEV cũ.

Khảo sát 179 tin rao bán Toyota Yaris Cross đã qua sử dụng trên một chợ xe trực tuyến cho thấy chỉ có chưa đến 10 tin thuộc phiên bản HEV, tương đương khoảng 5% tổng lượng xe được rao bán. Phần lớn còn lại đều là phiên bản máy xăng 1.5 CVT.

Nguồn cung ít khiến mỗi khi một chiếc Yaris Cross HEV xuất hiện đều thu hút sự quan tâm của người đang tìm mua xe hybrid đã qua sử dụng. Những chiếc xe được rao bán hiện nay chủ yếu là đời 2023, thời điểm mẫu xe này vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Khảo sát cho thấy giá bán Toyota Yaris Cross HEV cũ hiện dao động từ khoảng 635 triệu đồng đến gần 700 triệu đồng, tùy số Km đã đi, tình trạng xe và khu vực đăng ký.

Ảnh thực tế một chiếc Toyota Yaris Cross HEV đời 2023.

Chẳng hạn, một chiếc Toyota Yaris Cross HEV 2023 màu trắng tại TP.HCM, Odo 8.100Km đang được chào bán với giá 650 triệu đồng. Tại Hà Nội, một xe cùng đời đã đi khoảng 30.000Km được rao giá 699 triệu đồng. Trong khi đó, một chiếc HEV 2023 tại Khánh Hòa có giá 635 triệu đồng. Hay có một chiếc khác Odo 41.000Km được chào bán với giá 675 triệu đồng.

Việc số lượng xe hybrid xuất hiện ít hơn nhiều so với bản máy xăng không quá khó hiểu. Ngay từ khi mở bán, phiên bản HEV có giá cao hơn nên lượng khách lựa chọn cũng thấp hơn. Bên cạnh đó, đa số người mua hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển hằng ngày nên có xu hướng sử dụng lâu dài thay vì đổi xe sau vài năm.

Thực tế trên thị trường, nhiều chủ xe hybrid đánh giá cao khả năng vận hành êm ái trong đô thị cùng mức tiêu hao nhiên liệu thấp, khiến nhu cầu bán lại không lớn. Đây cũng là lý do nguồn cung Yaris Cross HEV cũ luôn ở mức khá thấp dù mẫu xe đã ra mắt gần ba năm.

Trong khi đó, phiên bản máy xăng lại có nguồn cung dồi dào hơn đáng kể. Chỉ cần lướt qua danh sách rao bán đã có thể bắt gặp hàng chục chiếc Yaris Cross 1.5 CVT với nhiều mức giá và số Km khác nhau, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người mua xe cũ.

Nhìn chung, với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV cỡ B hybrid đã qua sử dụng, Toyota Yaris Cross HEV vẫn là lựa chọn khá khó săn trên thị trường.