Loạt xe hybrid giá từ hơn 500 triệu đồng tại Việt Nam

Đáp ứng xu hướng này, nhiều hãng xe đã liên tục mở rộng danh mục sản phẩm hybrid với mức giá ngày càng dễ tiếp cận, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu sử dụng xe hằng ngày.

Suzuki Swift Hybrid

Trong nhóm xe hybrid phổ thông tại Việt Nam, Suzuki Swift Hybrid là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng đô thị. Mẫu hatchback hạng B sở hữu thiết kế trẻ trung, kích thước nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các thành phố lớn.

Phiên bản Swift Hybrid được trang bị động cơ xăng 1.2L Z12E kết hợp công nghệ hybrid, giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì cảm giác lái linh hoạt. Nhờ khung gầm HEARTECT thế hệ mới, trọng lượng thân xe nhẹ và tỷ số nén cao, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này chỉ khoảng 4,9 lít/100 km trên đường trường, thuộc nhóm tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.

Bên cạnh hiệu quả vận hành, Swift Hybrid còn được nâng cấp về công nghệ và an toàn với màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control cùng khoang hành lý dung tích 265 lít. Đáng chú ý, mẫu xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và đèn chiếu xa tự động.

Với giá bán từ 569 triệu đồng, Suzuki Swift Hybrid là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng hợp lý và nhiều trang bị công nghệ.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là một trong những mẫu MPV hybrid phổ thông nổi bật tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa tính thực dụng, không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây là lựa chọn hợp lý cho gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ.

Xe sử dụng động cơ 1.5L Mild Hybrid kết hợp mô-tơ điện hỗ trợ và pin lithium-ion, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Hệ truyền động này giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá, đồng thời duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,39 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp.

Với kích thước tổng thể 4.450 x 1.775 x 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.740 mm, XL7 Hybrid mang đến không gian nội thất rộng rãi với cấu hình 7 chỗ ngồi. Mẫu xe được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây, cốp điện rảnh tay và camera 360 độ.

Các tính năng an toàn gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và hệ thống ghế trẻ em ISOFIX cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho mẫu MPV này. Với mức giá khoảng 600 triệu đồng, XL7 Hybrid là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV hybrid phổ thông.

Toyota Yaris Cross HEV:

Toyota Yaris Cross HEV sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 110 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và chế độ vận hành thuần điện EV Mode. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Yaris Cross HEV chỉ khoảng 3,8 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ B.

Về thiết kế, mẫu xe sở hữu khoảng sáng gầm 210 mm, bộ mâm hợp kim 18 inch cùng nhiều chi tiết mang phong cách SUV hiện đại. Khoang nội thất được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế lái chỉnh điện, sạc không dây và cốp điện rảnh tay.

Điểm nhấn của Yaris Cross HEV nằm ở gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Với giá bán từ khoảng 765 triệu đồng, đây là lựa chọn phù hợp cho khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị tiết kiệm nhiên liệu và giàu công nghệ.

Xe hybrid đã qua sử dụng

Bên cạnh xe mới, thị trường xe hybrid đã qua sử dụng cũng mang đến nhiều lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng muốn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Trong tầm giá khoảng 400-500 triệu đồng, người mua có thể tham khảo các mẫu Nissan Kicks e-Power V đời 2022 hoặc Haval Jolion HEV đời 2025. Đây đều là những mẫu xe sở hữu công nghệ hybrid hiện đại cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt.

Ở phân khúc cao hơn, từ 600-800 triệu đồng, thị trường xe cũ ghi nhận nhiều lựa chọn đa dạng như Toyota Corolla Cross HEV đời 2022-2024 hay Volkswagen Golf 1.5 eTSI Life đời 2024. Những mẫu xe này vẫn giữ được nhiều giá trị sử dụng, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận công nghệ hybrid với chi phí hợp lý hơn so với xe mới.