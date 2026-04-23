Toyota Yaris Cross bản nâng cấp ra mắt tại châu Âu

Bản cập nhật tập trung vào thiết kế ngoại thất, bổ sung trang bị và cải thiện nhẹ công nghệ an toàn, trong khi hệ truyền động vẫn giữ nguyên cấu hình hybrid. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mới dạng tổ ong, sơn cùng màu thân xe. Thiết kế này đồng nhất với phong cách đang áp dụng trên các mẫu SUV lớn hơn của Toyota như Toyota RAV4 và Toyota Corolla Cross.

Cản trước được tinh giản, loại bỏ các hốc hút gió hai bên và bổ sung chi tiết ốp giả kim loại. Cụm đèn chiếu sáng giữ nguyên hình dạng nhưng cập nhật đồ họa LED mới, tích hợp đèn định vị ban ngày. Các chi tiết còn lại của thân xe gần như không thay đổi.

Hãng bổ sung màu sơn mới Precious Bronze (phối hai tông) và Persian Salt thay thế màu bạc trước đây, cùng với thiết kế mâm hợp kim mới kích thước tối đa 18 inch.

Khoang nội thất giữ nguyên bố cục tổng thể với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,5 inch. Một số chi tiết được làm mới bằng vật liệu trang trí màu platinum trên bảng táp-lô và cửa xe.

Tùy phiên bản, xe được bổ sung các trang bị như: Ghế thể thao với chỉ khâu tương phản; Vật liệu SakuraTouch thân thiện môi trường; Đèn viền nội thất và sạc không dây; Cửa hậu đóng/mở điện. Phiên bản GR Sport có nội thất riêng với ghế bọc da lộn, chỉ đỏ và các chi tiết trang trí đặc trưng.

Toyota không thay đổi hệ truyền động trên xe và tiếp tục sử dụng hai cấu hình hybrid gồm Hybrid 115 có công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, trong khi bản Hybrid 130 có công suất 128 mã lực và mô-men xoắn 185 Nm.

Về an toàn, xe sở hữu gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn và bổ sung một số tính năng, gồm: Phanh hỗ trợ đỗ xe (từ phiên bản Design trở lên); Cảnh báo điểm mù (trên phiên bản Excel và GR Sport).

Phiên bản Hybrid 130 có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh, trong khi bản GR Sport chỉ sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước và được tinh chỉnh hệ thống treo. Toyota cho biết xe sẽ được mở bán tại thị trường Anh Quốc từ mùa thu năm nay với các phiên bản Icon, Design, Excel và GR Sport. Hiện giá bán chính thức chưa được công bố.