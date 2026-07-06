Loạt xe 5 chỗ "ăn xăng như ngửi" cho khách hàng Việt

1. Toyota Corolla Cross HEV

Mẫu SUV 5 chỗ này sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L và mô-tơ điện, cho mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 3–3,7 lít/100 km. Xe phát huy hiệu quả rõ rệt trong điều kiện đô thị nhờ khả năng vận hành bằng điện ở tốc độ thấp.

Về thiết kế, Corolla Cross HEV mang phong cách SUV hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED và tỷ lệ thân xe cân đối. Khoảng sáng gầm cao giúp xe linh hoạt trên nhiều loại địa hình đô thị, cũng như offroad nhẹ.

Khoang nội thất bố trí 5 chỗ ngồi rộng rãi, ghế bọc da, hàng ghế sau gập 60:40. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử và gói an toàn chủ động với các tính năng hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng.

Giá bán: 903–915 triệu đồng.

2. Nissan Kicks e-Power

Nissan Kicks sử dụng công nghệ e-Power, trong đó động cơ xăng chỉ đóng vai trò phát điện, còn mô-tơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4–4,6 lít/100 km, phù hợp di chuyển trong đô thị.

Xe có thiết kế nhỏ gọn, thiên về tính linh hoạt, dễ xoay trở trong không gian đường phố chật hẹp. Ngoại hình sử dụng ngôn ngữ V-Motion đặc trưng của Nissan, đèn LED và các đường nét khí động học.

Nội thất hướng đến tính thực dụng với bảng đồng hồ kết hợp analog và màn hình hiển thị, màn hình trung tâm hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cần số điện tử dạng nút bấm. Ghế ngồi theo thiết kế Zero Gravity, ưu tiên sự thoải mái khi di chuyển trong phố. Trang bị an toàn gồm camera 360, cảnh báo điểm mù và kiểm soát hành trình.

Giá bán: 789–858 triệu đồng.

3. Toyota Yaris Cross HEV

Mẫu xe sử dụng hệ hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8–3,9 lít/100 km. Xe phù hợp di chuyển trong đô thị với khả năng vận hành êm và tiết kiệm.

Thiết kế mang phong cách SUV hiện đại, gọn gàng, khoảng sáng gầm 210 mm giúp tăng khả năng di chuyển trong điều kiện đường phố và linh hoạt khi đi cắm trại ngoại ô hoặc về quê. Ngoại thất có lưới tản nhiệt lớn, đèn LED và mâm hợp kim 18 inch.

Nội thất tập trung vào tính thực dụng với màn hình giải trí 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và các tiện nghi như điều hòa tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động. Hàng ghế sau gập linh hoạt 60:40.

Xe trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái cơ bản.

Giá bán: 765–777 triệu đồng.

4. Honda HR-V e:HEV RS

HR-V e:HEV RS sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, ưu tiên vận hành bằng điện trong đô thị. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,3 lít/100 km.

Xe có thiết kế mang phong cách thể thao, gọn gàng, khoảng sáng gầm 190 mm. Phiên bản RS được nhấn mạnh bởi các chi tiết ngoại thất tối màu và ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Khoang nội thất hướng đến sự rộng rãi với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí hỗ trợ kết nối không dây. Hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang chứa đồ.

Trang bị tiện ích gồm phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cốp điện rảnh tay. Xe có gói an toàn Honda SENSING với các tính năng hỗ trợ lái trong đô thị và đường trường.

Giá bán: 835 triệu đồng.