Mổ xẻ ưu nhược điểm của bộ tứ SUV đang nổi hiện nay

Honda HR-V

Honda HR-V 2026 có giá niêm yết từ 669-835 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao và có thêm phiên bản hybrid e:HEV RS tiết kiệm khoảng 30% nhiên liệu so với bản máy xăng. Xe có khả năng vận hành chắc chắn, cảm giác lái thể thao và được cải thiện khả năng cách âm so với trước.

Nội thất được nâng cấp với ghế da trên mọi phiên bản, nhiều tiện nghi hiện đại và gói an toàn Honda SENSING (ADAS). Phiên bản hybrid mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà, phù hợp với người ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ mới.

Nhược điểm là giá bán thuộc nhóm cao trong phân khúc SUV hạng B, đặc biệt bản e:HEV RS có giá tiệm cận nhiều mẫu xe hạng C. Bản L mới sử dụng động cơ 1.5 hút khí tự nhiên thay cho động cơ tăng áp trước đây nên sức mạnh giảm đáng kể.

Về tổng thể, Honda HR-V 2026 phù hợp với khách hàng ưu tiên thiết kế đẹp, an toàn và trải nghiệm lái. Tuy nhiên, khi chọn HR-V 2026 người mua cần cân nhắc về mức giá và hiệu năng của các bản máy xăng.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce 2026 có giá niêm yết từ 605–720 triệu đồng, gồm ba phiên bản GLX, Luxury và Ultimate. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng B nhờ thiết kế đẹp, nhiều công nghệ và mức giá dễ tiếp cận. Xe nổi bật với thiết kế trẻ trung, khoảng sáng gầm 222 mm thuộc nhóm cao nhất phân khúc, phù hợp di chuyển trong đô thị và đường xấu.

Ưu điểm là nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi như màn hình 12,3 inch, âm thanh Yamaha, camera 360 và 4 chế độ lái.Xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như AYC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và khả năng cách âm khá tốt. Động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT cho cảm giác lái êm ái, tiết kiệm và phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Nhược điểm là công suất 105 mã lực không quá mạnh, khả năng tăng tốc chưa nổi bật khi chở đủ tải hoặc chạy đường trường. Xe cũng chưa có phiên bản hybrid hay tăng áp để cạnh tranh với một số đối thủ mới.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross 2026 có giá khoảng 650–765 triệu đồng, gồm bản xăng và hybrid, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV hạng B. Ấn phẩm này lựa chọn đáng cân nhắc cho người ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và độ bền thương hiệu. Xe nổi bật với thiết kế hiện đại, khoảng sáng gầm 210 mm, mâm 18 inch và không gian nội thất nhiều tiện nghi.

Ưu điểm lớn là bản Hybrid chỉ tiêu thụ khoảng 3,8 lít/100 km, giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với nhiều đối thủ. Xe còn được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS), camera 360, 6 túi khí và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại. Khung gầm DNGA mang lại khả năng vận hành ổn định, linh hoạt, phù hợp cả đường phố và đường trường.

Nhược điểm là hàng ghế sau chưa thật sự rộng, khoang hành lý nhỏ hơn một số đối thủ như Hyundai Creta và một số chi tiết nội thất vẫn dùng nhựa cứng. Giá bản Hybrid cũng cao hơn đáng kể so với bản xăng và một số mẫu SUV cùng phân khúc.

Hyundai Creta

Hyundai Creta 2026 có giá dự kiến từ 599–715 triệu đồng, gồm các phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Cao cấp và N Line. Dòng SUV hạng B đáng cân nhắc nhờ giá bán hợp lý, nhiều công nghệ, an toàn cao và trang bị nổi bật trong phân khúc. Xe sở hữu thiết kế SUV hiện đại, trẻ trung với mâm 18 inch, đèn LED và nhiều chi tiết mang phong cách thể thao.

Ưu điểm nổi bật là nội thất rộng rãi, màn hình kép 10,25 inch, âm thanh Bose (bản cao), sạc không dây và nhiều tiện nghi hiện đại. Động cơ Smartstream 1.5L kết hợp hộp số iVT vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp di chuyển trong đô thị. Creta 2026 còn được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ lái cùng camera 360 và 6 túi khí. Khả năng vận hành ổn định, có các chế độ lái Eco, Normal và Sport, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Nhược điểm là xe vẫn chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), chưa có tùy chọn AWD. Động cơ 1.5L thiên về sự êm ái và tiết kiệm nên chưa mang lại cảm giác tăng tốc mạnh mẽ cho người thích lái thể thao.