Loạt xe động cơ lai hybrid giảm giá mạnh, cạnh tranh xe điện

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng ưu đãi hấp dẫn dành cho các mẫu xe hybrid khi nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lãi suất vay. Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến, đây được xem là cơ hội đáng cân nhắc dành cho những khách hàng muốn chuyển từ xe xăng truyền thống sang công nghệ hybrid.

Cuộc đua ưu đãi diễn ra trên nhiều phân khúc

Mẫu xe Toyota Yaris Cross đang được phân phối tại Việt Nam.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh của dòng xe hybrid trong vài năm gần đây, các hãng xe tiếp tục đẩy mạnh sức cạnh tranh bằng hàng loạt chương trình kích cầu. Từ SUV đô thị, sedan hạng D cho tới MPV gia đình, nhiều mẫu xe hybrid đang được áp dụng mức hỗ trợ từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng thông qua hình thức giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi tài chính.

Động thái này giúp khoảng cách giá giữa phiên bản hybrid và phiên bản sử dụng động cơ xăng thuần ngày càng được thu hẹp. Điều từng là rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng – mức giá cao – đang dần không còn quá khác biệt. Đối với khách hàng mua xe lần đầu hoặc có nhu cầu nâng cấp phương tiện, các chương trình ưu đãi hiện nay giúp chi phí sở hữu xe hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể so với trước.

Hybrid trở thành lựa chọn thực dụng

Không giống xe thuần điện đòi hỏi hệ thống sạc riêng, xe hybrid vẫn sử dụng nhiên liệu xăng và tự sạc trong quá trình vận hành. Người dùng không phải thay đổi thói quen sử dụng nhưng vẫn hưởng lợi từ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt khi thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Ở điều kiện giao thông đông đúc, hệ thống mô-tơ điện sẽ hỗ trợ động cơ đốt trong khi khởi hành hoặc chạy ở tốc độ thấp, giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu hao cũng như lượng khí thải phát sinh.

Ngoài yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, nhiều khách hàng còn đánh giá cao khả năng vận hành êm ái, giảm tiếng ồn khi xe di chuyển trong phố và trải nghiệm lái mượt mà hơn so với xe sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Thị trường ngày càng đa dạng lựa chọn

Nếu vài năm trước, phân khúc hybrid tại Việt Nam chỉ có số lượng mẫu xe khá hạn chế thì hiện nay người tiêu dùng đã có nhiều lựa chọn hơn ở các tầm giá khác nhau. Các thương hiệu Nhật Bản vẫn giữ vai trò dẫn đầu với danh mục sản phẩm phong phú trải dài từ SUV cỡ B, SUV cỡ C, MPV đến sedan.

Trong khi đó, nhiều hãng xe Trung Quốc cũng bắt đầu đưa các dòng hybrid và plug-in hybrid (PHEV) vào Việt Nam, tạo nên cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động. Sự đa dạng về sản phẩm không chỉ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp nhu cầu mà còn buộc các hãng phải liên tục đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Người mua được hưởng lợi nhiều hơn

Ngoài giá bán ưu đãi, nhiều hãng còn nâng thời gian bảo hành hệ thống hybrid, kéo dài bảo hành pin và áp dụng các gói tài chính với lãi suất ưu đãi. Đây là những chính sách giúp giải tỏa phần nào tâm lý lo ngại về chi phí sử dụng lâu dài của khách hàng.

Theo giới chuyên gia, pin hybrid hiện nay có tuổi thọ rất cao và được thiết kế để hoạt động trong suốt vòng đời của xe nếu bảo dưỡng đúng khuyến cáo. Chính vì vậy, nỗi lo về việc phải thay pin sau vài năm sử dụng đã không còn là vấn đề lớn như trước.

Có nên xuống tiền ngay?

Mẫu xe Suzuki XL7 đang được phân phối tại Việt Nam.

Với những khách hàng đang cần xe để phục vụ công việc hoặc gia đình, giai đoạn hiện nay được xem là thời điểm khá thuận lợi để sở hữu xe hybrid nhờ các chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất và đại lý.

Trong khi đó, nếu ưu tiên tối đa chi phí sở hữu và chưa quá gấp về nhu cầu sử dụng, người mua cũng có thể theo dõi thêm diễn biến thị trường bởi những thay đổi về chính sách thuế và sự xuất hiện của nhiều mẫu hybrid mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức ép cạnh tranh lên giá bán trong thời gian tới.

Dù lựa chọn thời điểm nào, xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Việc các hãng xe liên tục tung ưu đãi không chỉ giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận công nghệ hybrid hơn mà còn góp phần thúc đẩy quá trình "xanh hóa" thị trường ô tô trong những năm tới.