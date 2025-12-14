Yaris Cross tiếp tục được khuyến mại lớn tháng 12/2025

Cụ thể, trong tháng 12/2025, khách hàng mua Toyota Yaris Cross sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị ưu đãi từ 42 – 48,5 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Ngoài ra, Toyota cũng áp dụng các gói vay mua xe với lãi suất ưu đãi, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận mẫu SUV 5 chỗ này hơn.

Hiện tại, Toyota Yaris Cross đang được phân phối với hai tùy chọn động cơ gồm bản xăng truyền thống và bản hybrid, có giá bán từ 650 đến 765 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B, đặc biệt hấp dẫn với nhóm khách hàng mong muốn trải nghiệm công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu của xe Nhật.

Không chỉ ghi điểm nhờ mức giá dễ tiếp cận, Yaris Cross còn sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại, phù hợp với thị hiếu người dùng đô thị. Mẫu xe này được trang bị nhiều công nghệ tiện nghi tiên tiến cùng hệ thống an toàn ở mức cao trong phân khúc. Đáng chú ý, kể từ đầu năm 2025, Toyota liên tục áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Yaris Cross, qua đó tạo lực đẩy rõ rệt cho doanh số.

Theo số liệu bán hàng mới nhất, trong tháng 11/2025, Yaris Cross đạt doanh số 1.720 xe, nâng tổng lượng xe bán ra trong 11 tháng đầu năm lên 13.208 chiếc. Thành tích này giúp Yaris Cross tạm thời dẫn đầu phân khúc SUV hạng B, hơn đối thủ bám đuổi sát sao là Mitsubishi Xforce 1.117 xe. Hiện Xforce đứng thứ hai với doanh số cộng dồn 12.091 chiếc.

Với chương trình ưu đãi mạnh tay trong tháng 12/2025, Yaris Cross được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng doanh số và củng cố vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ khi Mitsubishi Xforce cũng đang tung ra chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong cùng thời điểm.

Cục diện cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng B vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn cho đến những ngày cuối cùng của năm 2025, trước khi thị trường tìm ra cái tên xứng đáng với danh hiệu “ông vua doanh số” tại Việt Nam.