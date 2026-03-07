Doanh số Yaris Cross đầu năm 2026

Ngay từ đầu năm 2026, Toyota đã triển khai chương trình hỗ trợ phí trước bạ 50% cho khách hàng mua Yaris Cross. Với mức ưu đãi tương đương 33 đến 37 triệu đồng tùy phiên bản, chương trình khuyến mại đã đóng vai trò thúc đẩy doanh số chiếc SUV hạng B này.

Tháng 1/2026, Yaris Cross ghi nhận doanh số 1150 xe, trong khi doanh số tháng 2 đạt 638 xe (nguyên nhân là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ rơi vào tháng 2). Như vậy, doanh số cộng dồng năm 2026 của mẫu SUV hạng B này tính cho tới hết tháng 2/2026 đạt 1788 xe, tiếp tục vượt qua Vios (với 1733 xe) thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất trên thị trường.

Thành công về doanh số của Yaris Cross trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy xu hướng thay đổi rõ rệt trong thị hiếu lựa chọn ô tô của khách hàng Việt. Theo đó, các mẫu xe gầm cao với không gian nội thất rộng rãi ngày càng được ưa chuộng hơn so với những dòng sedan truyền thống.

Trong phân khúc SUV hạng B, Yaris Cross được đánh giá là một trong những lựa chọn có mức giá hợp lý đến từ thương hiệu Nhật Bản. Xe có giá bán dao động từ 650 – 765 triệu đồng, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, mẫu xe này sở hữu thiết kế trẻ trung, mang phong cách thể thao cùng nhiều trang bị hiện đại trong khoang nội thất, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng Việt.

Ngoài ra, hệ thống an toàn với gói Toyota Safety Sense cùng khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu cũng là những yếu tố quan trọng giúp Yaris Cross nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng.

Toyota Yaris Cross hiện có hai lựa chọn động cơ:

Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước.

Phiên bản Hybrid (HEV) kết hợp động cơ xăng 1.5L (90 mã lực, 121 Nm) với mô-tơ điện (79 mã lực, 141 Nm), cho tổng công suất 110 mã lực. Xe sử dụng hộp số e-CVT, pin lithium-ion và hỗ trợ chế độ chạy thuần điện EV Mode.