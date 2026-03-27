So sánh Honda HR-V với Toyota Yaris Cross, chọn xe nào hơn?

Đều thuộc phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) hạng B, Honda HR-V và Toyota Yaris Cross có những lợi thế riêng khi cạnh tranh với nhau. Hiện nay, Honda HR-V có giá niêm yết từ 699– 835 triệu đồng, tùy theo phiên bản. Trong khi đó, Yaris Cross có lợi thế hơn về giá bán, khi giá niêm yết của dòng SUV này chỉ dao động từ 650-740 triệu đồng. Ở các chi tiết khác, HR-V và Yaris Cross cũng có nhiều điểm so găng khá quyết liệt.

Về ngoại thất

Nếu Honda HR-V 2026 theo đuổi phong cách sang trọng và thanh lịch hơn, thì Toyota Yaris Cross có thiên hướng mang vẻ mạnh mẽ, thể thao. HR-V 2026 có kích thước nhỉnh hơn (4.385 x 1.790 x 1.590 mm), tạo lợi thế về không gian, đồng thời gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng lát cắt kim cương mạ crom và cụm đèn LED thanh mảnh hiện đại. Ngược lại, Yaris Cross nhỏ hơn đôi chút nhưng lại nổi bật với thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt hình thang và nắp capo cơ bắp, mang đến diện mạo khỏe khoắn, năng động hơn.

Ở thân xe, HR-V ghi điểm với tay nắm cửa ẩn trên trụ C độc đáo và các đường nét tinh giản, trong khi Yaris Cross nhấn mạnh chất SUV bằng các chi tiết ốp nhựa hầm hố và khoảng sáng gầm lớn 210 mm.

Cả hai đều sử dụng mâm 5 chấu thể thao, nhưng Yaris Cross chiếm ưu thế với kích thước 18 inch lớn nhất phân khúc. Phía sau, HR-V 2026 nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài mang tính nhận diện cao, còn Yaris Cross tạo dấu ấn bằng đèn hậu vuốt ngang kết hợp đèn phanh hình lưỡi liềm tinh tế.

So sánh về ngoại thất, Honda HR-V tỏ ra phù hợp với khách hàng yêu thích sự tinh tế, hiện đại. Trong khi đó, Yaris Cross hướng đến người dùng trẻ cần một chiếc xe cá tính, khỏe khoắn và linh hoạt hơn trên nhiều điều kiện địa hình.

Về nội thất

So với Toyota Yaris Cross 2026, Honda HR-V 2026 mang đến cảm giác cao cấp và linh hoạt hơn trong khoang nội thất. HR-V nổi bật với màn hình 8 inch dạng nổi, thiết kế tối giản, vô-lăng bọc da thể thao tích hợp lẫy chuyển số và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Ở điểm này, Yaris Cross cũng hiện đại không kém với màn hình lớn hơn 10,1 inch, bố cục hướng về người lái và các trang bị tương tự như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động hay lẫy chuyển số (bản xăng).

Về không gian, HR-V chiếm ưu thế nhờ hàng ghế Magic Seat linh hoạt 3 chế độ và khoang hành lý có thể mở rộng tới 1.000 lít, phù hợp cho nhu cầu chở đồ đa dạng. Ngược lại, Yaris Cross có dung tích cốp tiêu chuẩn lớn (466–471 lít) và nhiều tiện ích thực dụng như cốp điện, mở cốp rảnh tay hay cảm biến tay nắm cửa. Cả hai đều trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động có cửa gió hàng sau, tuy nhiên HR-V ghi điểm với tính năng khởi động từ xa làm mát cabin.

Về tiện nghi giải trí, Yaris Cross nhỉnh hơn về kích thước màn hình và hỗ trợ sạc không dây, trong khi HR-V lại nổi bật với hệ thống Honda Connect và dàn âm thanh 8 loa (so với 6 loa trên Yaris Cross). Có thể thấy, HR-V phù hợp với người dùng đề cao sự linh hoạt và trải nghiệm cao cấp, còn Yaris Cross hướng đến sự tiện nghi, hiện đại và tính thực dụng cho gia đình.

Về động cơ và an toàn

Đối sánh ở khía này, có thể thấy rằng HR-V phù hợp với người dùng đề cao hiệu suất và cảm giác lái, còn Yaris Cross là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và tính đa dụng.

Honda HR-V nhỉnh hơn về sức mạnh và trải nghiệm vận hành. Với phiên bản động cơ hybrid, HR-V có thể đạt công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, mang lại khả năng tăng tốc tốt và cảm giác lái linh hoạt hơn, đặc biệt với chế độ Sport (Thể thao) và lẫy chuyển số. Trong khi đó, Yaris Cross có hai tùy chọn động cơ, tập trung vào tính tiết kiệm với bản hybrid tiêu thụ chỉ khoảng 3,8L/100 km (thấp hơn HR-V 4,44L/100 km), đồng thời bổ sung chế độ chạy thuần điện phù hợp di chuyển đô thị.

Về khả năng vận hành, HR-V có khoảng sáng gầm 181 mm, thấp hơn Yaris Cross (210 mm), nên đối thủ của Toyota linh hoạt hơn khi đi địa hình xấu, leo lề hay đường ngập. Cả hai đều sử dụng hệ treo MacPherson/giằng xoắn (hoặc thanh dầm xoắn) và hộp số CVT, đảm bảo sự êm ái và ổn định trong quá trình di chuyển.

Ở khía cạnh an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị gói công nghệ chủ động tiên tiến (Honda Sensing và Toyota Safety Sense) với các tính năng tương đương như phanh khẩn cấp, giữ làn, đèn pha thích ứng hay cruise control thích ứng.

Tuy nhiên, Yaris Cross nổi bật hơn với camera 360, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong khi HR-V lại có thêm các hỗ trợ như đánh lái chủ động và hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên.

Đánh giá chung

Honda HR-V 2026 và Toyota Yaris Cross đều là những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc, nhưng hướng đến hai nhóm khách hàng khác nhau. HR-V nổi bật với thiết kế tinh tế, nội thất linh hoạt, vận hành mạnh mẽ và cảm giác lái tốt, phù hợp với người dùng đề cao trải nghiệm.

Trong khi đó, Yaris Cross ghi điểm nhờ phong cách thể thao, tiện nghi thực dụng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và tính đa dụng cao cho nhu cầu gia đình. Lựa chọn mẫu xe nào là tùy thuộc vào thị hiếu và nhu cầu của mỗi người.