Giá Toyota Yaris Cross 2025 siêu lướt đang thế nào so với xe mới?

Thị trường xe đã qua sử dụng đang bắt đầu ghi nhận nhiều tin rao bán Toyota Yaris Cross 2025 – mẫu CUV cỡ B từng gây sốt trong năm qua. Khảo sát nhanh cho thấy mức giá hiện tại đã có sự điều chỉnh đáng kể, tạo cơ hội cho người mua muốn chuyển sang xe gầm cao nhưng vẫn tối ưu chi phí.

Một số tin tao bán Toyota Yaris Cross 1.5D-CVT 2025 cũ.

Theo dữ liệu từ một số tin rao, các xe Yaris Cross 2025 bản xăng 1.5 CVT đang có giá dao động khoảng 585 - 616 triệu đồng. Cụ thể, một chiếc tại TP.HCM rao bán 585 triệu đồng với Odo chỉ 3.500Km; xe tại Quảng Ngãi có giá 599 triệu đồng; trong khi một xe tại Hà Nội được chào ở mức 616 triệu đồng, Odo khoảng 4.000Km.

Điểm chung của các xe này là đều còn rất mới, quãng đường sử dụng thấp (3.500 - 4.000Km), tình trạng được mô tả gần như “xe lướt”. Một số xe thậm chí còn giữ nguyên lớp nilon nội thất, cho thấy thời gian sử dụng thực tế không nhiều.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

So với giá xe mới, mức giảm bắt đầu đáng chú ý. Giá niêm yết Yaris Cross 2025 bản xăng hiện khởi điểm từ 650 triệu đồng, trong khi bản Hybrid lên tới 728 triệu đồng. Như vậy, xe xăng cũ đang rẻ hơn khoảng 40 - 70 triệu đồng, tương đương mức khấu hao 6 - 10% chỉ sau vài nghìn Km sử dụng.

Nếu tính thêm chi phí lăn bánh, chênh lệch còn rõ rệt hơn. Một chiếc Yaris Cross mới tại TP.HCM có thể cần tới khoảng 730 - 750 triệu đồng để ra biển, trong khi xe cũ chỉ cần thanh toán đúng giá mua bán. Khoản tiết kiệm thực tế có thể lên tới cả trăm triệu đồng.

Việc Yaris Cross nhanh chóng xuất hiện trên thị trường xe cũ không quá bất ngờ khi đây là một trong những mẫu xe bán chạy của Toyota tại Việt Nam thời gian qua. Số lượng xe bán ra lớn khiến nguồn cung xe lướt xuất hiện sớm, tạo thanh khoản tốt trên thị trường thứ cấp.

Một chi tiết đáng lưu ý là một số tin rao tuyên bố "phát hiện xe ngập nước, tặng cả xe". Tuy nhiên, người mua vẫn cần kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng, đặc biệt là hệ thống điện, ghế nỉ/da và các chi tiết nội thất - những khu vực dễ bị ảnh hưởng nếu xe từng bị thủy kích.

Ở góc độ thị trường, mức giá 585 - 616 triệu đồng đang đặt Yaris Cross cũ vào thế cạnh tranh trực tiếp với xe mới trong phân khúc B - SUV. Lợi thế của xe cũ nằm ở giá tốt và xe gần như mới, trong khi xe mới lại có bảo hành đầy đủ và không tiềm ẩn rủi ro.

Nhìn chung, Toyota Yaris Cross 2025 cũ hiện chưa giảm sâu nhưng đã bắt đầu “dễ tiếp cận” hơn. Với người dùng chấp nhận xe lướt và kiểm tra kỹ tình trạng, đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026.