Vì sao khách hàng Việt ngày càng ưa chuộng những dòng xe hybrid?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, hạ tầng xe điện chưa hoàn thiện và xu hướng tiêu dùng xanh gia tăng, xe hybrid (xăng lai điện) đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến của khách hàng Việt. Không chỉ là giải pháp tạm thời, hybrid đang dần định hình một xu hướng tiêu dùng mới trên thị trường ô tô.

Chỉ trong vòng vài năm, xe hybrid đã chuyển mình từ một phân khúc kén khách thành lựa chọn quen thuộc. Nhiều mẫu xe hybrid liên tục ghi nhận doanh số tăng trưởng cao, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM – nơi tình trạng kẹt xe khiến mức tiêu hao nhiên liệu trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Theo các chuyên gia, sự phát triển này phản ánh rõ tâm lý người tiêu dùng Việt: ưu tiên hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và độ tiện lợi thay vì chạy theo xu hướng công nghệ thuần điện khi điều kiện chưa sẵn sàng.

Tiết kiệm nhiên liệu trong môi trường đô thị

Điểm mạnh lớn nhất của xe hybrid nằm ở khả năng tối ưu tiêu hao nhiên liệu và trong điều kiện giao thông đông đúc. Khi di chuyển chậm hoặc dừng đèn đỏ, xe có thể vận hành bằng mô-tơ điện, giảm đáng kể lượng xăng tiêu thụ.

Khác với xe điện, phần lớn xe hybrid hiện nay không cần sạc ngoài hoặc chỉ cần trong một số trường hợp nhất định. Điều này giúp người dùng không phải lo lắng về trạm sạc – vốn vẫn còn hạn chế tại Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của mô-tơ điện, xe hybrid mang lại cảm giác lái mượt mà, ít rung và yên tĩnh hơn so với xe xăng truyền thống. Đây là yếu tố ngày càng được người dùng chú trọng ở phân khúc trung và cao cấp.

Việc giảm phát thải khí CO₂, tiết kiệm nhiên liệu giúp hybrid trở thành lựa chọn “thân thiện môi trường” hơn, trong khi vẫn giữ được sự tiện dụng của xe xăng. Ba hướng tiếp cận công nghệ hybrid tiêu biểu và sự hấp dẫn của xe hybrid không chỉ đến từ lợi ích chung mà còn từ những hướng phát triển công nghệ khác nhau của các hãng xe lớn.

Honda – Hybrid thiên về trải nghiệm điện

Honda tiếp cận hybrid theo hướng khác với hệ thống e:HEV. Trong phần lớn thời gian vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện làm nguồn dẫn động chính, trong khi động cơ xăng đóng vai trò hỗ trợ hoặc phát điện. Cách vận hành này mang lại cảm giác lái gần giống xe điện: tăng tốc mượt, phản hồi nhanh và vận hành êm ái. Đây là điểm khác biệt giúp Honda thu hút nhóm khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và trải nghiệm lái mới mẻ.

Điểm thú vị trong hệ thống Hybrid trên xe Honda là chế độ dẫn động trực tiếp từ động cơ xăng xuống bánh xe khi xe vận hành ở tốc độ cao, ổn định, điều kiện tải thấp. Nếu không nhìn vào giao diện Power Flow thì người lái và hành khách trên xe rất khó nhận biết được cách thức xe điều phối các hoạt động trên.

Xe đã được tối ưu hơn với cơ cấu Hybrid hỗn hợp, cân bằng hơn Hybrid nối tiếp hay Hybrid song song đang trang bị trên các đối thủ. Tối ưu được khả năng tiết kiệm của động cơ Hybrid khi di chuyển trong đô thị, nhưng đồng thời vẫn duy trì được sức mạnh, khả năng vận hành thể thao ở dải tốc độ cao. Xe vẫn được trang bị 3 chế độ lái (Drive Mode) là: ECON, Normal và Sport

Toyota tại Việt Nam: Hybrid không còn là “công nghệ xa lạ”

Tại thị trường Việt Nam, Toyota là hãng tiên phong đưa hybrid đến gần hơn với người dùng phổ thông. Bắt đầu từ Corolla Cross năm 2020, đến nay hãng đã mở rộng danh mục hybrid với nhiều mẫu xe, trong đó nổi bật là Corolla Cross và Yaris Cross – hai mẫu SUV đô thị bán chạy.

Toyota Corolla Cros là mẫu xe hybrid sử dụng động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, hộp số e-CVT. Hệ thống tự động chuyển đổi giữa các chế độ vận hành, tối ưu hiệu suất mà không cần sạc ngoài. Trong thực tế, xe vận hành rất “nhẹ nhàng” trong phố: Khởi động gần như không tiếng ồn.

Tăng tốc mượt ở dải tốc thấp. Giảm tiêu hao nhiên liệu khi dừng – chạy liên tục. Trên cao tốc, động cơ xăng hoạt động ổn định, mang lại cảm giác lái quen thuộc, không khác biệt nhiều so với xe truyền thống.

Toyota Yaris Cross hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ, với thiết kế nhỏ gọn và hiện đại hơn. Xe sử dụng hệ hybrid, dung tích 1.5L, kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT, tương tự triết lý của Corolla Cross nhưng tối ưu cho đô thị.

Điểm đáng chú ý là mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp trong điều kiện thực tế đô thị – một lợi thế lớn trong bối cảnh giao thông Việt Nam.

Lynk & Co 08 – Hybrid cắm sạc (PHEV) thế hệ mới

Nếu Toyota đại diện cho sự thực dụng, thì Lynk & Co lại mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác với mẫu Lynk & Co 08 – một chiếc SUV plug-in hybrid thiên về công nghệ và trải nghiệm. Đại diện cho xu hướng hybrid cao cấp hơn là mẫu Lynk & Co 08 với công nghệ plug-in hybrid (PHEV). Khác với hybrid truyền thống, xe được trang bị pin dung lượng lớn và có thể sạc ngoài.

Nhờ đó, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong quãng đường đáng kể trước khi chuyển sang động cơ xăng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt: tiết kiệm tối đa khi đi trong đô thị, nhưng vẫn không bị giới hạn phạm vi khi di chuyển đường dài.

Dù xe điện được xem là tương lai dài hạn của ngành ô tô, nhưng tại Việt Nam, hybrid đang chứng minh vai trò “cầu nối” hiệu quả. Nó giúp người tiêu dùng tiếp cận công nghệ điện hóa một cách tự nhiên, không đòi hỏi thay đổi lớn về hạ tầng hay thói quen sử dụng.

Thú vị nhất trên xe Lynk & Co 08 chính là chi tiết 4 cửa sử dụng kính không viền và đây cũng là xe duy nhất hiện nay tại Việt Nam có dạng kính độc đáo này. Tất cả những khuôn cơ khí phải cực kỳ chính xác mới có thể làm được việc dập xong cửa rồi mang ra sử dụng luôn, không cần chi tiết bọc lại. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ D, với kích thước 4.820 x 1.915 x 1.685 (mm) và chiều dài cơ sở 2.848mm.

Chi tiết thứ hai là gương chiếu hậu hai bên cánh cửa của Lynk & Co 08 rất đặc biệt. Diện tích mặt gương đúng bằng tiết diện của bầu gương phía sau, kiểu tràn viền giống gương bên trong trên nhiều mẫu xe. Khi đó, người lái nhìn gương sẽ có diện tích quan sát được lớn nhất.

Khác với Toyota thiên về êm ái, Lynk & Co 08 mang lại cảm giác lái mạnh mẽ: xe có khả năng tăng tốc nhanh 0–100 km/h chỉ hơn 4 đến 5 giây tùy phiên bản. Và xe còn được trang bị hệ dẫn động AWD (tùy cấu hình). Ở đa dạng tình huống mà xe có thể chuyển đổi linh hoạt giữa điện – hybrid – hiệu suất cao. Trong đô thị, xe vận hành êm như xe điện. Khi cần sức mạnh, hệ thống hybrid phát huy tối đa công suất.

Xe được trang pin 39,6 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTC, xe có thể chạy khoảng 200km hoàn toàn bằng điện. Khi kết hợp cùng bình xăng đầy, tổng tầm hoạt động đạt hơn 1.400km. Con số đủ để di chuyển từ Hà Nội đến Nha Trang mà không cần tiếp thêm nhiên liệu.

Trong ngắn và trung hạn, khi hệ thống trạm sạc chưa phủ rộng và giá xe điện vẫn ở mức cao, hybrid nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Sự cạnh tranh giữa các hãng – từ Toyota, Honda đến Lynk & Co – cũng sẽ góp phần đa dạng hóa lựa chọn, qua đó thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ hơn.

Lynk Co mang đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) / Kết nối thông minh, điều khiển bằng giọng nói / Hệ thống âm thanh cao cấp và nhiều chế độ lái tùy chỉnh. Đây là nhóm tính năng mà xe Nhật cùng tầm giá vẫn còn khá “thận trọng”. Nền tảng này cũng giúp Lynk & Co 08 EM-P được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận quãng đường di chuyển đến 1.813 km với một lần sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu.

Có thể nói, sự lên ngôi của xe hybrid tại Việt Nam không chỉ là xu hướng nhất thời, mà là kết quả của một bài toán cân bằng giữa công nghệ, chi phí và tính thực tiễn – những yếu tố luôn được người tiêu dùng Việt đặt lên hàng đầu.

Sự thành công của xe hybrid tại Việt Nam không chỉ đến từ yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, mà còn nằm ở việc mỗi hãng đã định hình một triết lý rõ ràng: xe Nhật thực dụng, bền bỉ, dễ tiếp cận (Honda CR-V e:HEV, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross).

Nhưng Lynk & Co 08 lại được công nghệ cao, trải nghiệm mới, hướng tới tương lai. Chính sự đa dạng này giúp hybrid không còn là lựa chọn “tạm thời”, mà đang trở thành một trong những hướng đi chủ đạo của thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa.