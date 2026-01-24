Toyota bất ngờ “hãm phanh” khuyến mại, Vios không còn giảm sâu

Các mẫu xe được ưu đãi trong tháng 1/2026 bao gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Đáng chú ý, mức khuyến mại cho các mẫu xe này cũng bị cắt giảm so với tháng trước.

Yaris Cross chỉ còn được Toyota hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, Vios chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, thay vì 100% như trước, tương đương mức giảm từ 23-27 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 435-518 triệu đồng. Bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio vẫn được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, trong khi Yaris Cross chỉ còn được hỗ trợ 50% và không còn kèm theo một năm bảo hiểm thân vỏ.

Ba mẫu xe bị loại khỏi chương trình khuyến mại tháng này gồm có Corolla Cross HEV, Hilux và Camry. Trong đó, Camry từng có mức giảm sâu nhất trong tháng trước, lên tới 153 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Hilux không còn khuyến mại do có kế hoạch nâng cấp lên thế hệ mới trong tháng 1.

Mẫu xe Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi Veloz Cross CVT 638.000.000 64.000.000 574.000.000 Veloz Cross CVT Top 660.000.000 66.000.000 594.000.000 Avanza Premio MT 558.000.000 56.000.000 502.000.000 Avanza Premio CVT 598.000.000 60.000.000 538.000.000 Yaris Cross Xăng 650.000.000 33.000.000 617.000.000 Yaris Cross HEV 765.000.000 38.000.000 727.000.000

Lý do cuộc đua ưu đãi chậm lại

Theo các chuyên gia, tháng 1 được xem là thời điểm cao điểm của thị trường ô tô Việt Nam khi nhu cầu mua sắm xe để đón Tết Nguyên đán tăng cao. Đầu năm mới cũng là lúc áp lực doanh số từ năm cũ đã qua đi, khiến các hãng xe không cần phải chạy đua ưu đãi như trước.

Xforce đã chính thức vượt qua Yaris Cross về tổng doanh số trong năm 2025.

Mặc dù vậy, một số hãng xe vẫn duy trì chương trình khuyến mại mạnh mẽ, như Mitsubishi Việt Nam. Trong tháng 1, mẫu MPV Xpander của hãng xe Nhật Bản vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi dòng B-SUV Xforce có mức khuyến mại từ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản. Điều này có thể tạo áp lực lên các sản phẩm của Toyota, đặc biệt là Yaris Cross.

Theo báo cáo bán hàng tháng 12/2025 được Mitsubishi Việt Nam công bố, công ty đã bán được 3.163 xe, nâng tổng doanh số xe trong cả năm 2025 lên 15.254 xe. Con số này giúp Xforce xếp trên lượng tiêu thụ 14.601 xe trong cùng kỳ của Yaris Cross, vốn chỉ đạt 1.393 xe trong tháng 12/2025.