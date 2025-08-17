Toyota Vios hút khách, doanh số Hyundai Accent liên tục ảm đạm

Sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng đã khiến dòng sedan hạng B không còn giữ được vị thế như trước. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 6/2025, doanh số sedan hạng B chỉ đạt 2.579 xe, giảm 124 xe (4,6%) so với tháng 5 và giảm 284 xe (9,9%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt có dấu hiệu hồi phục với sự gia tăng sức mua, phân khúc sedan hạng B vẫn không thể thoát khỏi tình trạng ảm đạm. Các mẫu xe như Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, Mazda2 và KIA Soluto đều gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng.

Toyota Vios vẫn là ông vua trên thị trường sedan hạng B tại Việt Nam.

Lý do chính dẫn đến sự suy giảm này là vì áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các loại xe gầm cao và ô tô điện, cùng với việc người tiêu dùng và các doanh nghiệp dịch vụ taxi chuyển hướng sang những lựa chọn mới. Với khoảng ngân sách 600 triệu đồng, khách hàng hiện có nhiều sự lựa chọn phong phú hơn khi mua ô tô mới.

Kết thúc nửa đầu năm 2025, tổng doanh số sedan hạng B chỉ đạt 16.087 xe, giảm 89 xe (0,5%) so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cho thấy rõ rằng phân khúc này đang dần mất đi sức hút trên thị trường ô tô Việt.

Hyundai Accent mất sức hút, Toyota Vios dẫn đầu

Mặc dù doanh số toàn ngành có dấu hiệu chững lại, cuộc đua giữa ba mẫu xe hàng đầu - Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City - vẫn diễn ra sôi nổi trong nửa đầu năm 2025. Cụ thể, Toyota Vios đã ghi nhận doanh số ấn tượng với 5.265 xe được bán ra nhờ vào các chương trình ưu đãi và giảm giá hấp dẫn từ nhà sản xuất, nhưng vẫn giảm 1.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Accent đang ngày càng hụt hơi trước đối thủ chính.

Ngược lại, Hyundai Accent và Honda City lại gặp khó khăn trong việc duy trì doanh số. Dù đứng thứ hai trong phân khúc, Hyundai Accent chỉ bán được 3.793 xe, giảm gần 1.200 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được cho là do mẫu xe này không còn giữ được sức hút kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 5/2024 ngay cả khi đã được trang bị nhiều tính năng và động cơ mới.

Từng có thời điểm dẫn đầu doanh số nhờ vào các chương trình khuyến mãi lên tới 50 triệu đồng, Honda City cũng không thoát khỏi xu hướng giảm. Mẫu xe này chỉ đạt tổng doanh số 3.595 xe trong nửa đầu năm 2025, tăng chưa đến 300 xe so với năm trước.

Ngoài ra, phân khúc này còn có sự hiện diện của Mazda2 với mức tăng trưởng nhẹ khi 2.393 xe bán ra, vượt qua Mitsubishi Attrage và KIA Soluto vốn có giá cạnh tranh nhưng thiếu cập nhật về kiểu dáng và trang bị.