Ngôi vương doanh số thế giới năm 2025 một lần nữa gọi tên Toyota

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình trên bản đồ ô tô thế giới khi khép lại năm 2025 với tổng doanh số 11,32 triệu xe, tăng 4,65% so với năm trước, con số này bao gồm toàn bộ các thương hiệu thuộc tập đoàn như Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino. Trong bối cảnh thị trường biến động bởi áp lực điện hóa và cạnh tranh giá, đà tăng trưởng ổn định cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là dải xe hybrid, vẫn phát huy hiệu quả tại nhiều thị trường chủ chốt.

Đứng sau Toyota là Volkswagen với 8,98 triệu xe bán ra trong năm 2025, giảm nhẹ 0,51% so với cùng kỳ. Kết quả này tính gộp các thương hiệu trong hệ sinh thái của tập đoàn Đức như Porsche, Audi và Skoda. Hyundai xếp thứ ba với 7,27 triệu xe, tăng 0,6%, trong khi General Motors đạt 6,18 triệu xe, tăng 3,03% để giữ vị trí thứ tư. Hoàn tất top 5 là Stellantis với 5,48 triệu xe, tăng 1,27%.

Bảng xếp hạng năm nay cũng phản ánh rõ nét sự trỗi dậy của các nhà sản xuất Trung Quốc. BYD là hãng có thứ hạng cao nhất trong nhóm này khi đứng thứ sáu với 4,6 triệu xe, tăng 7,72%. Theo sát phía sau là SAIC Motor với 4,51 triệu xe, tăng 12,33%. Đà tăng trưởng của hai doanh nghiệp Trung Quốc khiến Ford tụt xuống vị trí thứ tám với 4,4 triệu xe, giảm 1,68%.

Ở vị trí thứ chín, Geely gây chú ý khi đạt 4,12 triệu xe, tăng mạnh 26,03% so với năm trước. Khép lại top 10 là Honda với 3,52 triệu xe, giảm 7,53%. Những con số này cho thấy cán cân quyền lực trong ngành ô tô toàn cầu đang dịch chuyển đáng kể, khi các hãng xe Trung Quốc không chỉ mở rộng quy mô tại thị trường nội địa mà còn gia tăng hiện diện quốc tế.

Dù vậy, với quy mô sản xuất lớn, mạng lưới phân phối toàn cầu và chiến lược điện hóa theo hướng thận trọng nhưng thực dụng, Toyota vẫn giữ được khoảng cách an toàn so với phần còn lại của thị trường trong năm 2025, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu giữa giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành công nghiệp ô tô thế giới.