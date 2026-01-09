Toyota Vios giảm khuyến mãi so với tháng trước

Theo thông tin mới nhất, trong chương trình khuyến mãi đang được Toyota Việt Nam thực hiện thì khách hàng mua Vios trong thời gian từ 01/1/2026 đến hết ngày 31/1/2026 sẽ được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ. Mức hỗ trợ dao động từ 23 đến 27 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài mức hỗ trợ phí trước, khách hàng mua Vios cũng được hỗ trợ mức ưu đãi lãi suất chỉ từ 3,99%/năm trong 6 tháng đầu.

Như vậy, so với tháng trước đó, mức hỗ trợ của hãng cho Vios đã giảm một nửa và chấm dứt chuỗi 4 tháng liên tiếp Vios được hỗ trợ 100% phí trước bạ. Chương trình này đã được hãng duy trì từ tháng 9 cho tới hết tháng 12/2025. Và điều này đã tác động tích cực tới tình hình doanh số của mẫu sedan B.

Chiến lược tài chính giúp Vios có được doanh số ấn tượng trong năm 2025. Theo công bố mới nhất, Toyota đã bán được 1972 chiếc Vios vào tháng 12/2025, nâng tổng doanh số năm 2025 của Vios lên 13.424 xe, dường như chắc suất bán chạy nhất trong số các mẫu xe xăng ở phân khúc sedan B dù các hãng khác vẫn chưa công bố hết số liệu.

Hiện Toyota Vios được bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản kèm mức giá dao động từ 458 - 545 triệu đồng. Với những trang bị ấn tượng được tích hợp và sự bền bỉ vốn có xe có được sự ưa chuộng của đông đảo khách hàng Việt. Trước đó, phiên bản hybrid của Vios cũng đã được giới thiệu tại Thái Lan, và nếu như phiên bản này được bán tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ đem tới những đột phá hơn nữa về mặt doanh số cho mẫu sedan B của hãng xe Nhật.