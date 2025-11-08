Toyota Camry giảm giá mạnh để tìm khách mới tại Việt Nam

Dù luôn đứng đầu tuyệt đối về doanh số ở phân khúc sedan hạng D, dòng xe Camry thế hệ mới vẫn được Toyota Việt Nam tăng mạnh khuyến mãi trong tháng 11. Theo đó, xe được áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tăng gấp đôi so với tháng trước.

Giá trị ưu đãi khi quy đổi ra tiền mặt tương đương mức giảm 122 - 153 triệu đồng, tùy phiên bản. Đây là ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay của Toyota Camry, kể từ khi xe được nâng cấp lên thế hệ mới tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2024. Mức giảm cao nhất từng ghi nhận trước đó chỉ là 100 triệu đồng vào tháng 6/2025 cho xe VIN 2024 tồn kho.

Động thái tăng khuyến mãi mạnh tay với Camry xuất hiện trong bối cảnh dòng sedan này vừa có tháng kinh doanh chạm đáy. Cụ thể, Toyota Camry chỉ bán được 78 chiếc trong tháng 9, con số thấp nhất từ đầu năm 2025.

Kết quả này cũng đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp doanh số của Camry tại Việt Nam đi xuống. Lượng tiêu thụ cao nhất từng được ghi nhận trong năm nay là vào tháng 4, khi 264 chiếc được bàn giao. Ưu đãi giảm giá tới cả trăm triệu đồng hứa hẹn sẽ tạo động lực tăng doanh số cho Camry trong giai đoạn cuối năm, đồng thời giúp các đại lý giải phóng số xe đang lưu kho trước khi bước sang năm mới.

Mặc dù doanh số hàng tháng có sụt giảm, vị thế của Camry trong phân khúc sedan hạng D là không thể lay chuyển. Sau khi áp dụng mức giảm kỷ lục, giá bán thực tế của Toyota Camry vẫn đắt nhất phân khúc, ở mức 1,098-1,377 tỷ đồng. Dẫu vậy, khách hàng trong nước có nhu cầu mua xe ở phân khúc này gần như luôn chọn Camry.

Điều này thể hiện qua báo cáo doanh số từ VAMA. Tính lũy kế 9 tháng đã qua của năm 2025, mẫu sedan của Toyota đã bàn giao tổng cộng 1.609 chiếc đến tay khách Việt, chiếm tới 86% thị phần phân khúc. Lượng tiêu thụ trên tăng tới 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sức hút của Toyota Camry sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới.

Việc Camry phải chạy khuyến mãi để kích cầu cho thấy xu hướng thoái trào chung của dòng xe sedan, trước sự đi lên mạnh mẽ của xe gầm cao. Các mẫu xe còn lại của phân khúc sedan hạng D thậm chí còn rơi vào tình cảnh khó khăn hơn.

Theo đó, Mazda6 đã không ghi nhận doanh số trong 5 tháng gần nhất. Trong khi đó, Honda Accord và Kia K5 thường xuyên góp mặt trong top xe ô tô bán chậm nhất thị trường. Bộ ba này từ lâu cũng không có bản nâng cấp.

Lần cuối mà Mazda6, Honda Accord và Kia K5 được bổ sung trang bị hoặc đón phiên bản mới đã diễn ra từ giai đoạn cuối 2021-2022. Thị trường ngày càng cạnh tranh, trong khi bản thân ít được nâng cấp khiến sức hút của cả ba ngày càng giảm.