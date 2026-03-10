Giá vàng tăng mạnh, 1 chỉ vàng giờ mua được cả loạt xe máy điện

Giá vàng đã có mức tăng trưởng đáng kể trong thời gian vừa qua và hiện đang neo ở mức 18 triệu đồng/chỉ vàng. Với số tiền này, hiện khách hàng đã có thể mua được khá nhiều các xe máy điện nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Honda ICON e:

Tại đại lý, hiện Honda ICON e: đang có giá bán chỉ 16 triệu đồng (với hình thức thuê pin), đem tới sự lựa chọn rất đáng cân nhắc dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe điện an toàn cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

ICON e: sở hữu tổng thể nhỏ gọn với thiết kế trẻ trung hiện đại, phù hợp với sở thích nhiều người dùng. Xe được trang bị động cơ điện 1,5 kW cho công suất tối đa 1,81 kW và mômen xoắn cực đại 85 Nm, tốc độ được giới hạn ở 48 km/h nên người điều khiển không cần có bằng lái xe.

Pin lithium sử dụng trên ICON e: có thể dễ dàng tháo rời để sạc linh hoạt. Khi được sạc đầy pin, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 71 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày trên phố. Mẫu xe này cũng được tích hợp các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ LCD, cổng sạc USB tích hợp. Phanh đĩa trước kèm tang trống sau và công nghệ CBS cũng là trang bị giúp đảm bảo vận hành an toàn.

Yadea Odora H

Sở hữu thiết kế đặc trưng của một chiếc tay ga cổ điển châu Âu, Odora H hiện cũng có giá bán chỉ 15,49 triệu đồng (đã gồm ắc quy, bộ sạc). Xe sở hữu động cơ điện 800W với tốc độ tối đa 49 km/h, phù hợp với cả những người chưa có bằng lái xe. Trong khi ắc quy được trang bị giúp xe có thể di chuyển tối đa 85 km/lần sạc.

Mẫu xe máy điện này cũng có được các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, khả năng kết nối bluetooth với smartphone giúp theo dõi tình trạng, cập nhật phần mềm xe thông qua OTA. Xe được trang bị chìa khóa thông minh có tích hợp chức năng chống trộm, và cốp chứa đồ khá rộng rãi phía dưới yên.

VinFast Evo Grand Lite

Với giá bán 18,9 triệu đồng (đã gồm VAT, Pin và bộ sạc), xe máy điện Evo Grand Lite là lựa chọn thực dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của khách hàng Việt. Xe sở hữu thiết kế thời trang với những đường nét bo cong mềm mại và phù hợp với thể trạng của nhiều người.

Evo Grand Lite sử dụng động cơ điện gắn bánh sau, tốc độ tối đa là 48 km/h và được trang bị pin LFP. Khi được sạc đầy, pin LFP giúp cung cấp năng lượng cho quãng đường vận hành tối đa 70 km/lần sạc. Ngoài ra, xe còn có thêm khay pin phụ để người dùng có thể gắn thêm một pin, nâng tổng hành trình lên tới 198 km/lần sạc.

Mẫu xe máy điện này cũng sử dụng hệ thống đèn LED hiện đại kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số. Xe có cốp rộng tới 35 lít (khi chưa gắn pin phụ), đem tới nhiều thuận tiện khi sử dụng.