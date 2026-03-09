Chiếc Toyota Corolla Cross 1.8HV 2023 sang tay cho gia đình nhỏ

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, các mẫu xe hybrid vẫn chưa xuất hiện quá nhiều. Vì vậy, những chiếc Toyota Corolla Cross 1.8HV đời mới được rao bán lại thường thu hút sự chú ý của người mua đang tìm một chiếc xe gia đình tiết kiệm nhiên liệu.

Một tin rao gần đây cho thấy chiếc Toyota Corolla Cross 1.8HV sản xuất năm 2023 đang được chào bán với giá khoảng 725 triệu đồng, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình nhỏ cần một chiếc SUV gầm cao thực dụng.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin trong tin rao, xe thuộc đời 2023, sử dụng hệ truyền động hybrid 1.8L, tình trạng đã qua sử dụng với quãng đường khoảng 43.000Km. Xe mang màu ngoại thất xám, nội thất tông nâu, cấu hình 5 chỗ ngồi quen thuộc của dòng Corolla Cross. Người bán cho biết đây là xe gia đình sử dụng, không chạy dịch vụ, được bảo dưỡng định kỳ và giữ ở trạng thái “zin đẹp”. Những yếu tố này thường tạo cảm giác yên tâm hơn cho người tìm xe cũ.

Toyota Corolla Cross 1.8HV là phiên bản cao cấp sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.8L và mô-tơ điện. Hệ thống này nổi bật nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện di chuyển đô thị. Với nhiều gia đình trẻ thường xuyên đi lại trong thành phố, hybrid mang lại lợi thế rõ rệt khi xe có thể chạy bằng điện ở tốc độ thấp, giảm tiếng ồn cũng như mức tiêu hao xăng.

Về trang bị, chiếc xe trong tin rao sở hữu khá nhiều tiện nghi quen thuộc trên phiên bản hybrid. Danh sách trang bị gồm bộ mâm 18-inches, màn hình trung tâm 9-inches, camera 360 độ, cửa sổ trời và nhiều chế độ lái khác nhau. Các tính năng này giúp chiếc SUV cỡ B+ trở nên dễ sử dụng hơn trong môi trường đô thị, đồng thời mang lại trải nghiệm lái nhẹ nhàng cho người dùng phổ thông.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Một điểm đáng chú ý trên Corolla Cross 1.8HV là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Hệ thống này bao gồm các tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn. Với nhiều gia đình có trẻ nhỏ, những công nghệ hỗ trợ nói trên giúp người lái giảm bớt áp lực khi di chuyển trên những tuyến đường đông đúc hoặc khi đi xa vào dịp cuối tuần.

Về kích thước và kiểu dáng, Corolla Cross nằm trong nhóm SUV đô thị dễ tiếp cận. Khoảng sáng gầm xe tốt hơn sedan truyền thống, vị trí ngồi cao giúp người lái quan sát giao thông thuận lợi hơn. Không gian cabin đủ rộng cho một gia đình 4 - 5 người sử dụng hàng ngày, từ đi làm, đưa đón con đi học cho tới những chuyến đi ngắn vào cuối tuần.

So với giá xe mới trước đây, mức 725 triệu đồng cho một chiếc Corolla Cross 1.8HV đời 2023 có thể xem là con số dễ tiếp cận hơn với nhiều người mua xe cũ. Khi còn bán chính hãng, phiên bản hybrid của Corolla Cross thường có giá lăn bánh vượt mốc 900 triệu đồng tùy địa phương. Sau khoảng 2 - 3 năm sử dụng, mức giảm vài trăm triệu đồng giúp chiếc xe trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu.

Quãng đường 43.000Km cũng nằm trong mức sử dụng khá phổ biến đối với một chiếc xe gia đình sau vài năm. Nếu lịch sử bảo dưỡng rõ ràng và tình trạng xe giữ tốt như mô tả trong tin rao, người mua hoàn toàn có thể yên tâm hơn khi cân nhắc. Hệ thống hybrid của Toyota vốn được đánh giá bền bỉ, ít gặp lỗi lớn nếu được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách.

Tổng thể, chiếc Toyota Corolla Cross 1.8HV 2023 trong tin rao mang đến một lựa chọn tương đối cân bằng giữa chi phí và trang bị. Một chiếc SUV gầm cao, tiết kiệm nhiên liệu, có nhiều công nghệ an toàn và vẫn giữ được giá trị thương hiệu Toyota. Với các gia đình nhỏ đang tìm một chiếc xe đa dụng để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đây có thể là phương án sang tay đáng tham khảo trên thị trường ô tô cũ hiện nay.