Xe ga giá ngang Air Blade, trang bị không thua kém SH160i

Aveta Viper 180 2026 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế maxi-scooter đặc trưng và được bổ sung thêm ba lựa chọn màu sắc mới gồm: Arctic White, Midnight Black và Storm Grey. Ngoài việc bổ sung màu sắc mới, các trang bị khác trên xe vẫn được giữ nguyên như phiên bản đang bán ra trên thị trường.

Về sức mạnh, Viper 180 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 174 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất 18 mã lực tại 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 8.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp với dây đai truyền động.

Mẫu tay ga thế hệ mới tiếp tục sử dụng hệ thống đèn LED toàn phần, trong khi cụm đồng hồ là màn hình TFT-LCD kích thước 7 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Đáng chú ý, màn hình này còn hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, cho phép người lái theo dõi các thông tin tiện ích ngay trên xe. Ngoài ra, Viper 180 còn được trang bị camera hành trình phía trước, một trang bị khá hiếm trong phân khúc tay ga phổ thông.

Xe sử dụng bánh trước 14 inch đi kèm lốp 110/70, trong khi bánh sau 13 inch được trang bị lốp 130/70. Viper cũng sử dụng giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo đôi có thể điều chỉnh độ nén lò xo giúp tăng sự ổn định khi vận hành. Xe sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (traction control) nhằm tăng độ ổn định khi tăng tốc hoặc vận hành trên mặt đường trơn trượt.

Tại thị trường Malaysia, Aveta Viper 180 2026 được phân phối với giá bán 8998 ringgit - khoảng 60 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.