Doanh số Ford Territory tiếp tục ấn tượng đầu năm 2026

Theo Báo cáo bán hàng của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Territory đạt doanh số 1545 xe vào tháng 1/2026, đứng top 1 doanh số của Ford Việt Nam. Với con số này, Territory cũng xếp thứ hai trong phân khúc SUV hạng C, chỉ sau Mazda CX-5 với 2104 xe. Doanh số tháng 2/2026 hiện vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Thành công doanh số trong giai đoạn gần đây được đánh giá có đóng góp lớn từ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Territory, chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2025. Bản cập nhật này không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh của mẫu xe trong phân khúc mà còn đóng vai trò then chốt trong việc đưa doanh số Territory đạt kỷ lục trong năm 2025.

Về thiết kế, thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản facelift nằm ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt được mở rộng theo phương ngang, sử dụng họa tiết tổ ong tạo cảm giác khỏe khoắn và hiện đại hơn. Cụm đèn pha LED projector được tái thiết kế, kết hợp dải đèn LED ban ngày dạng chữ L mang lại diện mạo sắc sảo và nhận diện rõ rệt hơn. Xe cũng được bổ sung bộ mâm hợp kim thiết kế mới cùng tùy chọn màu sơn Xanh khói (Vapor Blue), giúp tăng tính cá nhân hóa cho khách hàng.

Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên với chiều dài 4.685 mm, rộng 1.935 mm và cao 1.706 mm; chiều dài cơ sở đạt 2.726 mm cùng khoảng sáng gầm 190 mm - các thông số đảm bảo không gian cabin rộng rãi và khả năng vận hành phù hợp với điều kiện đường sá đô thị lẫn đường trường tại Việt Nam.

Bên trong khoang nội thất, Territory tiếp tục duy trì triết lý thiết kế hiện đại với cụm màn hình kỹ thuật số kép 12,3 inch gồm bảng đồng hồ sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm liền mạch. Không gian cabin được hoàn thiện theo phong cách thể thao với ghế da phối điểm nhấn màu cam, hệ thống âm thanh 8 loa Arkamys 3D Audio, cửa sổ trời toàn cảnh panorama cùng khoang hành lý có dung tích 448 lít và có thể mở rộng lên 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.

Về khả năng vận hành, mẫu SUV này sử dụng động cơ xăng EcoBoost 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, Territory còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng an toàn chủ động như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống camera 360 độ.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Territory hiện được lắp ráp trong nước tại nhà máy của Ford ở Hải Dương, phân phối với ba phiên bản và mức giá bán lẻ dao động từ 762 đến 896 triệu đồng, tiếp tục định vị là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng C nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và giá trị sử dụng.