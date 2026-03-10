Yamaha XSR155 có thêm màu Metallic Black, giá từ 45 triệu đồng

Ở phiên bản mới được trình làng, XSR155 (được bán tại Việt Nam với tên gọi XS155R) được bổ sung màu Metallic Black. Với tông màu đen chủ đạo, xe sử dụng phuộc trước được sơn màu vàng nổi bật, nhờ đó đem tới một diện mạo mạnh mẽ, lịch lãm hơn.

Ngoài việc bổ sung màu sắc, XSR155 2026 không có sự thay đổi đáng kể về các trang bị. Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng khối động cơ 155cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cấu hình 4 van tích hợp công nghệ Variable Valve Actuation (VVA), cho công suất 13,5 kW và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm.

Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp đi kèm assist & slipper clutch, giải pháp giúp giảm lực bóp côn và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp. Khung xe sử dụng cấu trúc Deltabox đặc trưng của Yamaha, kết hợp gắp sau bằng nhôm, phuộc trước USD, cùng hệ thống giảm xóc sau monocross liên kết.

Xe sử dụng bộ mâm 17 inch với thiết kế thể thao và tính thực dụng cho di chuyển hàng ngày. Cùng với đó, XSR155 2026 cũng được tích hợp phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, cùng với đó là ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo, nhờ đó đảm bảo khả năng vận hành an toàn toàn diện.

Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha XSR155 2026 được bán với giá 158.990 rupee - khoảng 45,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.