Vừa hết Tết, nhiều mẫu xe giảm hàng trăm triệu đồng

Trong khi xe điện đã trở thành điểm sáng của thị trường trong năm 2025, năm 2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ của các dòng xe hybrid nhờ vào ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt giúp giá bán trở nên dễ tiếp cận hơn.

Toyota

Công ty Nhật Bản đã khởi động năm mới với chương trình giảm giá cho các phiên bản sử dụng động cơ hybrid. Cụ thể, mức giảm lên tới 200 triệu đồng cho mẫu Alphard HEV, trong khi các mẫu khác như Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV và Camry HEV Top cũng được giảm từ 37 triệu đến 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Toyota cũng áp dụng mức giảm cho các phiên bản động cơ đốt trong, với Vios giảm 27 triệu đồng, Veloz Cross giảm 66 triệu đồng, Avanza giảm 60 triệu đồng và Yaris Cross giảm 33 triệu đồng.

KIA

KIA cũng không đứng ngoài cuộc đua này khi thương hiệu Hàn Quốc đã công bố mức giảm giá lên tới 100 triệu đồng cho mẫu KIA Carnival Hybrid, đưa giá xe xuống còn 1,519 tỷ đồng, ngay sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh dòng xe hybrid, KIA cũng giảm giá cho các mẫu Carens, Seltos và Sonet với mức giảm lần lượt là 30 triệu, 60 triệu và 35 triệu đồng.

Việc triển khai các chương trình ưu đãi ngay từ đầu năm cho thấy KIA đang nỗ lực đẩy mạnh doanh số, đặc biệt khi kết thúc năm 2025, hãng ghi nhận doanh số giảm 21% so với năm trước đó, với hơn 27.000 xe được bán ra.

Honda

Honda đã giảm giá bán lẻ đề xuất cho mẫu xe HR-V e:HEV RS (hybrid) từ 869 triệu đồng xuống còn 835 triệu đồng, tương đương mức giảm 34 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này không được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mặc dù thuộc dòng xe hybrid.

Được biết, từ ngày 1/1/2026, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng sẽ được giảm 30% thuế TTĐB so với xe xăng/dầu cùng dung tích động cơ. Tuy nhiên, để được áp dụng ưu đãi này, các sản phẩm cần đáp ứng tỷ lệ tiêu thụ xăng theo công thức do Bộ Xây dựng công bố ngày 30/1, do đó không phải tất cả các mẫu xe hybrid tại Việt Nam đều được hưởng ưu đãi thuế.

Hyundai

Hyundai cũng không đứng ngoài cuộc khi trong tháng 3, gần như toàn bộ dòng xe của Hyundai Thành Công đều được giảm giá, với mức giảm cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Cụ thể, các mẫu như Accent giảm tới 69 triệu đồng, Stargazer giảm 107 triệu đồng, Santa Fe giảm 220 triệu đồng, Palisade giảm 200 triệu đồng, Creta giảm 50 triệu đồng và Tucson giảm 58 triệu đồng.

Theo ghi nhận, doanh số của Hyundai trong năm 2025 đã giảm hơn 20% so với năm 2024, với 40.267 xe con được bán ra. Dù vậy, tình hình kinh doanh cuối năm của Hyundai Thành Công có dấu hiệu khởi sắc hơn nhờ vào các chương trình ưu đãi, với 6.704 chiếc được bàn giao trong tháng 12/2025.

Những động thái trên cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với các hãng xe không ngừng tìm cách thu hút khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi hấp dẫn.