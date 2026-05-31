10 mẫu ô tô ít khách nhất tại Việt Nam tháng 4/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 ghi nhận sự chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm. Theo số liệu từ VAMA, tổng doanh số toàn thị trường đạt 31.937 xe, giảm 17% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, TC Motor công bố doanh số Hyundai đạt 3.904 xe, còn VinFast tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường với 24.774 ô tô điện bàn giao tới khách hàng trong tháng.

Dù nhiều mẫu xe chủ lực vẫn duy trì sức bán tốt, nhóm xe bán chậm nhất thị trường tiếp tục xuất hiện những cái tên quen thuộc. Đứng cuối bảng là Toyota Corolla Altis với chỉ 1 xe bán ra trong tháng 4. Xếp sau lần lượt là Isuzu mu-X (3 xe), Suzuki Swift (6 xe), Suzuki Jimny (7 xe) và Isuzu D-Max (11 xe). Đây đều là những mẫu xe gặp khó trong việc cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc hoặc có giá bán chưa thực sự hấp dẫn so với nhu cầu thị trường hiện nay.

Nửa dưới danh sách gồm Hyundai Elantra với 29 xe, Toyota Alphard đạt 35 xe, Toyota Land Cruiser Prado đạt 39 xe, Toyota Land Cruiser đạt 48 xe và Ford Mustang Mach-E đạt 49 xe. Điểm chung của nhóm này là phần lớn thuộc phân khúc xe nhập khẩu, xe kén khách hoặc có mức giá cao, khiến lượng tiêu thụ không lớn dù vẫn sở hữu tệp khách hàng riêng. Riêng Mustang Mach-E là mẫu xe điện nhập khẩu mới nên doanh số còn khá khiêm tốn so với các dòng xe điện phổ thông đang được người dùng quan tâm.

