Zeekr 009 nhận cọc tại Việt Nam, giá bán ngang ngửa Toyota Alphard

Với mức giá dự kiến khoảng 4,2 tỷ đồng, Zeekr 009 trở thành một trong những mẫu MPV điện đắt đỏ nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xe dự kiến ra mắt chính thức vào cuối năm nay và sẽ được phân phối bởi Tasco Auto. Khách hàng muốn giữ suất mua xe cần đặt cọc trước khoảng 100 triệu đồng.

Zeekr 009 thuộc nhóm MPV cỡ lớn với kích thước tổng thể hơn 5,2 mét, chiều dài cơ sở 3.205 mm, hướng đến trải nghiệm không gian rộng rãi cho hành khách phía sau. Thiết kế ngoại thất theo phong cách bệ vệ với phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ chrome dạng thác nước, kết hợp cụm đèn LED nhận diện đặc trưng. Dáng xe vuông vức, kính hông kéo dài khiến nhiều người liên tưởng đến Kia Carnival, trong khi tổng thể vẫn mang chất limousine sang trọng thường thấy trên các mẫu MPV hạng sang.

Khoang cabin là điểm nhấn lớn nhất của Zeekr 009. Xe sử dụng cấu hình 6 hoặc 7 chỗ với hàng ghế thương gia độc lập, tích hợp chỉnh điện đa hướng, sưởi, thông gió và massage. Một số phiên bản còn có ghế “không trọng lực”, ghế xoay hàng hai cùng hệ thống liên lạc nội bộ dành cho hành khách phía sau. Trần xe tích hợp màn hình OLED cỡ lớn phục vụ giải trí, đi kèm hệ thống âm thanh cao cấp Naim hoặc Yamaha tùy cấu hình.

Khu vực táp-lô theo phong cách tối giản nhưng vẫn nhấn mạnh yếu tố công nghệ với màn hình cảm ứng OLED trung tâm kích thước hơn 15 inch, HUD hiển thị kính lái và nhiều chi tiết pha lê cao cấp. Ngoài ra, xe còn có cửa trượt điện hai bên, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện và gói hỗ trợ lái ADAS tích hợp hàng loạt tính năng an toàn chủ động.

Phiên bản dự kiến bán tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động mô-tơ kép dẫn động bốn bánh AWD, cho công suất lên tới 913 mã lực và mô-men xoắn 913 Nm. Nhờ đó, chiếc MPV nặng gần 3 tấn vẫn có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ khoảng 3,9 giây, ngang nhiều mẫu siêu xe hiệu năng cao.

Zeekr 009 mới cũng được nâng cấp lên kiến trúc điện áp cao 900V, hỗ trợ sạc nhanh và tối ưu hiệu suất vận hành. Xe sử dụng pin dung lượng từ 115-116 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 720 km theo chuẩn CLTC hoặc hơn 580 km theo WLTP. Một số phiên bản tại Trung Quốc thậm chí có thể di chuyển tối đa hơn 800 km sau mỗi lần sạc.

Ngoài sức mạnh vận hành, Zeekr còn đầu tư mạnh vào công nghệ hỗ trợ lái thông minh. Xe được trang bị nền tảng Haohan AI, chip xử lý Thor-U sức mạnh 700 TOPS cùng cảm biến LiDAR và hàng chục radar, camera xung quanh thân xe. Hệ thống này hỗ trợ hơn 30-70 tính năng an toàn chủ động khác nhau như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ né tránh va chạm hay hỗ trợ lái bán tự động.

Sự xuất hiện của Zeekr 009 cho thấy xu hướng mở rộng nhanh chóng của các thương hiệu xe điện Trung Quốc tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm xe cao cấp. Với lợi thế công nghệ, hiệu suất mạnh và trang bị sang trọng, mẫu MPV điện này hứa hẹn sẽ tạo thêm sức ép đáng kể lên các dòng xe MPV hạng sang truyền thống đang có mặt trên thị trường.