Yamaha tung xe ga mới chạy xăng E10, hút giới trẻ

Yamaha Fazzio Hybrid mới được ra mắt tại Thái Lan. Đây là lựa chọn tối ưu về giá trị dành cho thế hệ trẻ, được phát triển theo tinh thần “Phong cách mới, thế hệ của tôi”. Với thiết kế thời thượng, màu sắc cá tính cùng những công nghệ hiện đại, Fazzio Hybrid mới dễ dàng chinh phục giới trẻ và đáp ứng đa dạng nhu cầu, phong cách sống năng động của thế hệ mới.

Xe được trang bị động cơ BLUE CORE HYBRID tiên tiến, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội đồng thời hỗ trợ tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà. Bên cạnh đó, hệ thống Stop & Start giúp tối ưu hiệu quả vận hành trong điều kiện di chuyển hằng ngày, gia tăng giá trị sử dụng cho người dùng.

Bộ động cơ xe loại 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc với tỷ số nén 11.0:1. Động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử kết hợp đánh lửa T.C.I., cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc hiệu quả nhờ công nghệ Hybrid hỗ trợ lực.

Xe sử dụng ly hợp khô kiểu ly tâm tự động cùng hệ truyền động dây đai V tự động. Hệ thống khởi động điện tích hợp máy phát điện thông minh, đồng thời phiên bản Tiêu chuẩn (BKF1) được trang bị thêm cần đạp. Tính năng Stop & Start giúp tiết kiệm nhiên liệu khi dừng chờ, trong khi hệ thống chìa khóa thông minh được trang bị trên các phiên bản Smart Key.

Fazzio Hybrid mới sử dụng xăng không chì hoặc xăng sinh học E10–E20, với bình nhiên liệu dung tích 5,1 lít và dung tích dầu động cơ 0,8 lít. Xe có tỷ số truyền tự động 2,561–0,829:1, tỷ số truyền cuối 7,773, bộ lọc gió giấy tẩm dầu dạng ướt và hệ thống bôi trơn các-te ướt, góp phần nâng cao độ bền và hiệu quả vận hành trong quá trình sử dụng.

Yamaha Fazzio Hybrid MỚI còn sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại, mang đến trải nghiệm lái xe tiện nghi và an tâm hơn. Hệ thống phanh UBS hỗ trợ phân bổ lực phanh hiệu quả, tăng sự tự tin trên mọi hành trình. Cụm đèn pha và đèn hậu thiết kế dạng viên nang độc đáo, sử dụng công nghệ LED hiện đại. Bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin trên một màn hình trực quan. Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB Type-A, hộc chứa đồ phía trước rộng rãi đi kèm móc treo đôi tiện lợi, cùng cốp chứa đồ dưới yên F-Box dung tích 17,8 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo nhiều vật dụng cá nhân.

Yamaha Fazzio Hybrid mới được phân phối với 3 phiên bản: Phiên bản Smart Key: Giá bán lẻ đề xuất 52.900 baht (42,86 triệu đồng), gồm 3 màu: Xanh bạc hà, Đỏ anh đào và Vàng mù tạt; Phiên bản Lite: Giá bán lẻ đề xuất 49.900 baht (40,4 triệu đồng), gồm 4 màu: Đỏ anh đào, Xám nhạt, Xanh mayonnaise và Xanh than; Phiên bản đặc biệt Fazzio Hybrid Special Edition Outdoor Fashion: Màu vàng xanh độc đáo, giá bán lẻ đề xuất 59.000 baht (47,77 triệu đồng).

Sở hữu thiết kế nổi bật, công nghệ hiện đại cùng nhiều tiện ích thiết thực, Yamaha Fazzio Hybrid mới là người bạn đồng hành lý tưởng dành cho thế hệ trẻ muốn thể hiện cá tính riêng trên mọi hành trình.