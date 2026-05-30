Kia Morning 2027 trình làng, giá từ 241 triệu đồng

Ở lần nâng cấp này, Kia tập trung tăng sức cạnh tranh cho Morning trong phân khúc xe đô thị giá rẻ bằng việc bổ sung thêm nhiều trang bị tiêu chuẩn vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao hơn. Toàn bộ các phiên bản, bao gồm cả biến thể van chở hàng, đều được trang bị đèn LED đọc bản đồ. Trong khi đó, các bản du lịch sử dụng động cơ xăng 1.0L được bổ sung túi khí đầu gối cho người lái dưới dạng tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, từ phiên bản Signature trở lên, Kia Morning 2027 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,25 inch mới thay cho cụm đồng hồ truyền thống trước đây. Ngoài ra, hãng xe Hàn Quốc cũng bổ sung tùy chọn nội thất mới mang tên Ice Green với các chi tiết màu xanh lá sáng xuất hiện trên ghế ngồi và nhiều khu vực trong khoang lái nhằm tạo cảm giác trẻ trung và cao cấp hơn.

Ngoại trừ những thay đổi kể trên, thiết kế tổng thể của Morning gần như được giữ nguyên từ bản nâng cấp ra mắt năm 2023. Xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự nhiều mẫu xe Kia đời mới như Seltos, Sonet, Sorento hay Carnival.

Điểm nhấn ở ngoại thất nằm ở hệ thống đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu với đồ họa lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Phần đầu xe sở hữu cản trước tái thiết kế cùng hốc hút gió trung tâm mở rộng và các khe gió đặt dọc ở hai bên. Morning 2027 cũng được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước tối đa 16 inch và gương chiếu hậu có khả năng tự động gập khi khóa cửa.

Khoang lái tiếp tục sử dụng màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Một số tiện ích đáng chú ý khác gồm cổng USB Type-C cho cả hai hàng ghế, tính năng khởi động động cơ từ xa và hệ thống ga tự động thông minh hoạt động dựa trên dữ liệu định vị.

Về an toàn, mẫu xe hạng A này được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo va chạm phía trước có khả năng nhận diện ô tô và người đi xe đạp, cùng tính năng hỗ trợ đèn pha tự động.

Cung cấp sức mạnh cho Kia Morning 2027 tại thị trường Hàn Quốc vẫn là động cơ xăng dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 76 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 15,1 km/lít, tương đương khoảng 6,62 lít/100 km khi sử dụng bộ vành 14 inch. Kia khẳng định đây là mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất trong phân khúc.

Đại diện Kia cho biết Morning 2027 được nâng cấp mạnh về trang bị dựa trên những tính năng được khách hàng ưa chuộng, qua đó gia tăng sức cạnh tranh cho dòng xe đô thị cỡ nhỏ.

Tại Hàn Quốc, Kia Morning 2027 có giá bán dao động từ 13,86-19,11 triệu Won (khoảng 241-332 triệu đồng). Hiện Kia chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu xe này tại các thị trường ngoài Hàn Quốc.