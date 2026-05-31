Mazda CX-8 giảm giá mạnh để thu hút khách hàng mới

Từ tháng 5/2026, Mazda CX-8 2.5 Luxury có giá niêm yết chỉ 899 triệu đồng, đưa mốc giá của mẫu SUV 7 chỗ này về dưới 900 triệu đồng, gây áp lực lên các mẫu SUV cỡ C-D tầm giá 1 tỷ đồng. Trước đây, phiên bản CX-8 2.5 Luxury có giá 969 triệu đồng.

Từ giữa tháng 5/2026, Mazda CX-8 có thêm phiên bản CX-8 2.5 Luxury mới với giá niêm yết chỉ 899 triệu đồng. Sau khi bổ sung bản mới, phiên bản cũ được đổi tên thành CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) và điều chỉnh giá xuống còn 949 triệu đồng. Như vậy, khoảng cách giữa hai phiên bản thấp nhất hiện vào khoảng 50 triệu đồng.

Mazda CX-8 2.5 Luxury có giá niêm yết mới chỉ 899 triệu đồng.

Mazda Việt Nam chưa công bố đầy đủ các thay đổi chi tiết trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn mới. Dù vậy, xe gần như giữ nguyên cấu hình chính, chỉ cắt giảm một số trang bị và phụ kiện đi kèm như phim cách nhiệt hay cảm biến áp suất lốp nhằm tối ưu giá bán.

Việc hạ giá xuống dưới 900 triệu đồng giúp Mazda CX-8 trở thành một trong những mẫu SUV/crossover cỡ D 7 chỗ dễ tiếp cận tại Việt Nam. Mức giá này thậm chí đã tiệm cận nhiều mẫu C-SUV cấu hình cao như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5.

Mazda Việt Nam chưa công bố đầy đủ các thay đổi chi tiết trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn mới.

Ở phân khúc SUV/crossover cỡ trung, CX-8 tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Lợi thế của mẫu xe Nhật Bản nằm ở thiết kế theo phong cách sang trọng, không gian 3 hàng ghế rộng rãi cùng danh sách tiện nghi khá đầy đủ trong tầm giá.

Mazda CX-8 tiếp tục sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G, dung tích 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Đi kèm theo đó là hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh AWD tùy phiên bản.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Mazda CX-8 tại Việt Nam.

Động thái bổ sung phiên bản giá thấp được xem là bước đi nhằm mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh và sức mua chưa phục hồi mạnh. Với mức giá dưới 900 triệu đồng, CX-8 có cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng từng cân nhắc các mẫu SUV cỡ C nhưng mong muốn một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi hơn.

Dù vậy, phiên bản tiêu chuẩn đồng nghĩa người dùng sẽ phải chấp nhận cắt giảm một số trang bị so với các bản cao cấp hơn, điều thường thấy trong chiến lược hạ giá khởi điểm của nhiều hãng xe. Trong năm 2025, Mazda đã bán hơn 2.900 xe CX-8 tại Việt Nam, tương đương trung bình hơn 200 xe/tháng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này bán được 1.208 xe, tương đương hơn 300 xe/tháng.