Ra mắt xe ga mới Honda Stylo 160 2026, dáng hoài cổ, trang bị tân tiến

Mẫu xe Stylo 160 mới vẫn giữ phong cách retro (hoài cổ) kết hợp với vẻ hiện đại đặc trưng, cùng trang bị động cơ 160cc mạnh mẽ. Khác với nhiều xe tay ga 160cc thiên về thể thao, Stylo 160 tập trung vào sự thanh lịch và sang trọng. Thiết kế thân xe mềm mại với các đường cong cổ điển nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại.

Phiên bản 2026 được chia thành ba lựa chọn gồm CBS, ABS và ABS Special Burgundy, giá bán khởi điểm tương đương với khoảng 45,3 triệu đồng. Xe có nhiều tùy chọn màu sắc, với các gam màu như trắng, đen, véc-ni, xanh hoàng gia, nâu hoàng gia, đỏ rượu vang sang trọng. Cách phối màu cũng rất tinh tế.

Xe còn được trang bị thêm nhiều phụ kiện đặc biệt cùng yên xe hai tông màu. Logo màu đồng, gác chân nâu sẫm và các chi tiết mạ crôm đen giúp tăng vẻ đẳng cấp. Stylo 160 tiếp tục sử dụng đèn pha tròn LED toàn phần và bánh xe 12 inch đặc trưng. Thiết kế tối giản nhưng cân đối giúp xe nổi bật giữa phân khúc xe tay ga thời trang.

Động cơ eSP+ 160cc 4 van làm mát bằng nước cho công suất 11,3 kW và mô-men xoắn 13,8 Nm. Khối động cơ này mang lại khả năng tăng tốc tốt và phản hồi nhanh trong đô thị. Xe được trang bị khung eSAF cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc và chìa khóa thông minh Smart Key. Khoang chứa đồ dưới yên 16,5 lít và bình xăng 5,5 lít đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Phiên bản ABS sử dụng phanh đĩa trước sau tích hợp ABS, trong khi bản CBS dùng phanh đĩa trước và tang trống sau. Với thiết kế đẹp mắt, trang bị hiện đại và hiệu năng ổn định, Honda Stylo 160 2026 tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga retro cao cấp rất đáng chú ý tại thị trường Indonesia. Hiện Honda Stylo 160 được phân phối tại thị trường Việt Nam qua đường nhập khẩu tiểu ngạch, có giá tầm trên 70 triệu đồng.