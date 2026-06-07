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Giá xe máy điện VinFast tháng 6/2026, loạt xe giảm giá

Sự kiện: Xe điện VinFast

Nhiều dòng xe máy điện VinFast đang được giảm giá tiền triệu, mang lại lợi ích lớn cho người dùng.

Xe máy điện VinFast hiện cung cấp nhiều sản phẩm, đem lại lựa chọn đa dạng cho người dùng. Dòng xe này sở hữu thiết kế hiện đại, vận hành tiết kiệm và đa dạng phân khúc, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng đến người dùng muốn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Hiện nhiều dòng xe máy điện VinFast đang được giảm giá đáng chú ý.

Ở phân khúc phổ thông, VinFast có  các mẫu Amio, Amio S, Zgoo, Flazz, Evo, Evo Lite và Evo Grand Lite sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với học sinh, sinh viên và nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Phân khúc tầm trung gồm Feliz 2025, Feliz II và Evo Grand nổi bật với thiết kế hiện đại, cốp rộng, khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày của người đi làm và các gia đình. Trong khi đó, các dòng Viper và Vero X thuộc phân khúc cao cấp hướng đến khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và trải nghiệm lái ấn tượng, mang lại hiệu suất vận hành cao cùng dấu ấn cá tính riêng.

Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá ưu đãi giảm 8% (Triệu đồng)
Amio/ Amio S 13,9 11,676
Zgoo 15,9 13,356
Flazz 16,9 14,196
Evo Grand Lite 19,9 16,716
Evo Grand 23,9 21,988
Feliz 2025 27,9 25,668
Feliz Lite 26,9 26,9
Vero X 34,9 34,9
Flaz Max (thuê pin) 14,49 12,519
Flaz Max (mua pin) 20,6 17,304
Evo Lite (thuê pin) 17 14,28
Evo Lite (mua pin) 22,6 18,984
Evo (thuê pin) 19,99 18,39
Evo (mua pin) 25,6 23,552
Feliz II (thuê pin) 24,9 22,908
Feliz II (mua pin) 30,5 28,06
Viper (thuê pin) 39,9 36,708
Viper (mua pin) 45,5 41,86

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Giá xe điện VinFast mới nhất nửa cuối tháng 5/2025
Giá xe điện VinFast mới nhất nửa cuối tháng 5/2025

Xe máy điện VinFast có giá niêm yết từ hơn 14 triệu đồng, mang lại nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng.

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Theo Văn Biên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/06/2026 13:50 PM (GMT+7)
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