Giá xe máy điện VinFast tháng 6/2026, loạt xe giảm giá

Xe máy điện VinFast hiện cung cấp nhiều sản phẩm, đem lại lựa chọn đa dạng cho người dùng. Dòng xe này sở hữu thiết kế hiện đại, vận hành tiết kiệm và đa dạng phân khúc, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng đến người dùng muốn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Hiện nhiều dòng xe máy điện VinFast đang được giảm giá đáng chú ý.

Ở phân khúc phổ thông, VinFast có các mẫu Amio, Amio S, Zgoo, Flazz, Evo, Evo Lite và Evo Grand Lite sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với học sinh, sinh viên và nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Phân khúc tầm trung gồm Feliz 2025, Feliz II và Evo Grand nổi bật với thiết kế hiện đại, cốp rộng, khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày của người đi làm và các gia đình. Trong khi đó, các dòng Viper và Vero X thuộc phân khúc cao cấp hướng đến khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và trải nghiệm lái ấn tượng, mang lại hiệu suất vận hành cao cùng dấu ấn cá tính riêng.

Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá ưu đãi giảm 8% (Triệu đồng) Amio/ Amio S 13,9 11,676 Zgoo 15,9 13,356 Flazz 16,9 14,196 Evo Grand Lite 19,9 16,716 Evo Grand 23,9 21,988 Feliz 2025 27,9 25,668 Feliz Lite 26,9 26,9 Vero X 34,9 34,9 Flaz Max (thuê pin) 14,49 12,519 Flaz Max (mua pin) 20,6 17,304 Evo Lite (thuê pin) 17 14,28 Evo Lite (mua pin) 22,6 18,984 Evo (thuê pin) 19,99 18,39 Evo (mua pin) 25,6 23,552 Feliz II (thuê pin) 24,9 22,908 Feliz II (mua pin) 30,5 28,06 Viper (thuê pin) 39,9 36,708 Viper (mua pin) 45,5 41,86

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.