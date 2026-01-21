Tồn kho lớn, nhiều mẫu ô tô giảm giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng

Để thu hút khách hàng và tăng doanh số trong những ngày cuối năm, nhiều nhà sản xuất và phân phối ô tô đã đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi và giảm giá mạnh cho nhiều mẫu xe. Từ các thương hiệu ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc đến xe Trung Quốc, từ xe nhập khẩu đến ô tô lắp ráp trong nước, tất cả đều tham gia vào cuộc đua giảm giá.

Nhu cầu mua sắm xế cưng tăng mạnh những ngày cuối năm.

Sau giai đoạn sức mua biến động trong ba quý đầu năm dương lịch 2025, thị trường ô tô đã có dấu hiệu phục hồi từ cuối quý 3. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng vẫn chưa đạt kỳ vọng, với tổng doanh số chỉ tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó mảng ô tô du lịch chỉ tăng 2%.

Nhiều mẫu xe Nhật giảm giá mạnh

Trước áp lực tồn kho lớn, các nhà sản xuất ô tô đã mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi. Trong tuần đầu tiên của tháng 12/2025, Toyota Việt Nam đã công bố giảm giá cho 7 mẫu xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe hạng B như Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, giúp giá giảm từ 46 đến 75 triệu đồng. Các phiên bản Camry cũng được giảm từ 122 đến 156 triệu đồng.

Suzuki Việt Nam cũng không kém cạnh khi giảm giá 95 triệu đồng cho mẫu Jimny và 70 triệu đồng cho mẫu XL7 Hybrid. Thậm chí, mẫu xe mới như Fronx cũng được giảm từ 26 đến 60 triệu đồng.

Nhiều thương hiệu Nhật Bản tham gia cuộc đua giảm giá.

Đối với Mitsubishi Motor Việt Nam, công ty đã triển khai chương trình ưu đãi cho hầu hết các mẫu xe, với mẫu Xpander được giảm 56 đến 70 triệu đồng, trong khi mẫu SUV đô thị Xforce cũng được giảm từ 60 đến 70 triệu đồng.

Cuối cùng, Honda Việt Nam đã công bố chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua các mẫu City và Civic e:HEV RS. Đặc biệt, mẫu CR-V được giảm giá lên tới 80 triệu đồng cho phiên bản L và G, trong khi các mẫu xe khác như BR-V và HR-V chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Phản ứng từ các thương hiệu Hàn Quốc và Trung Quốc

Không kém phần sôi động, thương hiệu Hàn Quốc Hyundai cũng mạnh tay giảm giá cho nhiều mẫu xe, với mức giảm lên tới hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, Creta giảm 50 triệu đồng, Tucson giảm 58 triệu đồng và mẫu MPV Stargazer giảm tới 84 triệu đồng. Đáng chú ý, Santa Fe và Palisade lần lượt giảm 180 triệu đồng và 200 triệu đồng.

Các thương hiệu xe Hàn Quốc và Trung Quốc cũng không ngoài cuộc chơi.

Dĩ nhiên, KIA quyết không đứng ngoài cuộc khi nhiều mẫu xe của THACO AUTO đã áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 12/2025. Mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Seltos được giảm từ 20 đến 50 triệu đồng, trong khi các mẫu Sonet và Carens giảm từ 10 đến 25 triệu đồng. Các dòng sedan như Soluto và K3 cũng có mức giảm từ 5 đến 50 triệu đồng, đặc biệt mẫu K5 giảm cao nhất lên tới 80 triệu đồng.

Ngoài các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, một số thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD và Geely cũng tham gia vào cuộc đua giảm giá. Trong số này, BYD áp dụng gói quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng cho hầu hết các mẫu xe điện và xe plug-in hybrid của hãng.