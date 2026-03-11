MV Agusta Enduro Veloce ra mắt: Trang bị “full option”, đối thủ đáng gờm của Africa Twin

Khác với cách tiếp cận quen thuộc của nhiều hãng khi tung ra một phiên bản cơ bản rồi để khách hàng lựa chọn thêm các gói phụ kiện, MV Agusta giới thiệu Enduro Veloce được cung cấp “full option” ngay từ đầu với bộ thùng pannier bằng nhôm kèm khung gắn, khung bảo vệ động cơ (crash bar), đèn sương mù và chân chống giữa. Điều này giúp người sử dụng có sẵn mọi thứ cho những hành trình dài mà không cần mất công lên thêm đồ chơi.

Về công nghệ, Enduro Veloce được trang bị một hệ thống hỗ trợ lái điện tử toàn diện. Trái tim của hệ thống này là IMU sáu trục, cho phép vận hành các tính năng như ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo với tám cấp độ cùng chế độ tắt hoàn toàn, và bốn chế độ lái – trong đó có một chế độ tùy chỉnh theo sở thích người lái. Hộp số được hỗ trợ quickshifter hai chiều, cho phép sang số lên và xuống mà không cần bóp côn.

Danh sách các hệ thống điện tử tiếp tục được mở rộng với kiểm soát bốc đầu (wheelie control), kiểm soát lực hãm động cơ (engine braking control), khả năng điều chỉnh phản hồi động cơ, ba mức độ nhạy của bướm ga, cùng ba bản đồ động cơ gồm Low, Medium và High. Xe cũng được trang bị giới hạn vòng tua, kiểm soát hành trình (cruise control) cho hành trình dài, mang đến một gói công nghệ thường chỉ xuất hiện trên các mẫu đa dụng cao cấp.

Sức mạnh của Enduro Veloce đến từ khối động cơ ba xi-lanh thẳng hàng đặc trưng của hãng, dung tích 931 cc, sản sinh 124 mã lực tại 10.000 vòng/phút và 102 Nm mô-men xoắn tại 7.000 vòng/phút. Đây là cấu hình động cơ mang đậm DNA hiệu suất của MV Agusta, hứa hẹn mang lại cảm giác tăng tốc mạnh mẽ nhưng vẫn đủ linh hoạt cho các cung đường hỗn hợp giữa on-road và off-road.

Khung gầm của xe được hoàn thiện với hệ thống treo Sachs có thể điều chỉnh hoàn toàn. Phuộc trước dạng hành trình dài kết hợp với giảm xóc monoshock phía sau, cả hai đều cung cấp 210 mm hành trình, phù hợp cho những địa hình gồ ghề. Bộ bánh nan hoa kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau là cấu hình quen thuộc của các mẫu adventure thiên về off-road. Hệ thống phanh trước sử dụng heo Brembo Stylema monobloc bốn piston kẹp đĩa phanh 320 mm, đảm bảo khả năng kiểm soát lực phanh tương xứng với hiệu năng của xe.

Enduro Veloce có trọng lượng khô 235 kg và 250 kg khi đổ đầy nhiên liệu. Bình xăng dung tích 20 lít hướng tới những hành trình dài, trong khi chiều cao yên có thể điều chỉnh từ 850 mm đến 870 mm, cho phép người lái thích nghi tốt hơn với nhiều vóc dáng khác nhau.

Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ TFT-LCD 7 inch, hỗ trợ kết nối smartphone thông qua ứng dụng MV Agusta Ride App. Hệ thống này cho phép hiển thị dẫn đường trực tiếp trên màn hình, đồng thời tích hợp các chức năng bảo mật chống trộm, góp phần nâng cao tính tiện nghi cho người sử dụng.

Tại thị trường châu Âu, Enduro Veloce được bán với giá 19.900 euro - khoảng 605 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi đáng gờm như Ducati DesertX, Triumph Tiger 900 Rally Pro, Honda Africa Twin, KTM 890 Adventure R và BMW F900 GS Adventure.