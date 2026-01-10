Đầu năm 2026, ô tô đồng loạt giảm giá, 'cú hích' cho kích cầu?

Theo ghi nhận tại các showroom ô tô ở Hà Nội, mức giảm phổ biến khoảng vài chục triệu đồng/xe, tùy phân khúc và dòng xe. Các hình thức kích cầu khá đa dạng như giảm trực tiếp vào giá bán, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện hoặc ưu đãi lãi suất vay mua xe.

Anh Hoàng, nhân viên phân phối xe dòng xe Nhật Bản tại Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, việc giảm giá đầu năm là động thái cần thiết để "xả hàng tồn" và tạo đà cho kế hoạch kinh doanh mới. "Cận Tết hoặc dịp đầu năm mới tâm lý người tiêu dùng thường chờ đợi ưu đãi. Nếu không điều chỉnh giá, rất khó kéo khách quay lại showroom" anh Hoàng chia sẻ.

Tương tự, tại nhiều đại lý phân phối các dòng xe Hàn Quốc trên địa bàn Hà Nội, không khí bán hàng những ngày đầu năm cũng có vẻ kém sôi động hơn so với kỳ vọng. Một số showroom thừa nhận lượng khách đến xem xe vẫn có, nhưng tỷ lệ chốt đơn chưa cao, buộc đại lý phải điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng "mềm" hơn để giữ chân khách.

Nhiều cửa hàng ô tô cũ cũng hạ giá để kích cầu.

Không chỉ xe mới, ở các cửa hàng bán xe cũ, giá xe cũng được điều chỉnh giảm xuống. Anh Thực, nhân viên tại một salon xe đã qua sử dụng tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, nhiều mẫu xe đời 2021–2023 đang được hạ giá từ 10 - 20 triệu đồng/xe từ hơn 1 tháng trở lại đây. "Người mua bây giờ rất tỉnh táo, họ so sánh kỹ giữa xe mới đang được ưu đãi mạnh và xe cũ. Nếu không giảm giá, xe rất dễ "nằm" kho", anh Thực nói.

Về phía người tiêu dùng, tâm lý "nghe ngóng" vẫn chiếm ưu thế. Chị Lê Thu Hương, một khách hàng đang tìm mua xe phục vụ gia đình, cho biết, mức giảm hiện tại là khá hấp dẫn nhưng chị vẫn cân nhắc thời điểm xuống tiền. "Tôi vẫn phải tham khảo thêm vài cửa hàng nữa xem ưu đãi có tốt hơn không. Cửa hàng nào giảm mạnh hoặc có các ưu đãi lớn nhất thì tôi mua ở cửa hàng đó", chị Hương chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Hà, khách hàng đang tìm mua xe gia đình tại một showroom ở Hà Đông cũng cũng thừa nhận đây là thời điểm dễ mua xe hơn: "Giá xe hiện nay mềm hơn rõ rệt, nhất là xe lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, tôi vẫn so sánh rất kỹ ưu đãi giữa các cửa hàng để chọn phương án phù hợp nhất".

Nhiều gia đình lựa chọn mua ô tô dịp cuối năm hoặc đầu năm mới.

Theo báo cáo mới công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 12/2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận khoảng 76.186 xe mới được bổ sung. Con số này bao gồm cả xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 12,8% so với tháng 11/2025 (67.550 xe).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong tháng 12/2025 ước đạt 60.700 xe, tăng mạnh 23,4% so với tháng trước và cao hơn tới 57,5% so với cùng kỳ tháng 12/2024. Tính chung cả năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước ước xuất xưởng khoảng 484.500 xe, tăng 39,1% so với năm 2024. Đây cũng là sản lượng theo năm cao nhất từng được ghi nhận.

Ở nhóm xe nhập khẩu, lượng ô tô ngoại được đưa về Việt Nam trong tháng 12/2025 ước đạt 15.486 chiếc, với tổng kim ngạch khoảng 406 triệu USD. So với tháng 11/2025 (18.350 xe, trị giá 455 triệu USD), lượng xe nhập khẩu giảm 15,6% và giá trị giảm 10,7%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 12/2024, ô tô nhập khẩu vẫn tăng 21,1% về lượng và 35,2% về giá trị.

Lũy kế cả năm 2025, ước tính thị trường Việt Nam đã nhập khẩu 206.628 xe ô tô nguyên chiếc, với tổng giá trị đạt khoảng 4,737 tỷ USD, tăng lần lượt 19,1% về lượng và 31,1% về giá trị so với năm 2024.

Như vậy, nguồn cung ô tô mới ra thị trường trong năm 2025 ướt tính đạt khoảng hơn 691.000 xe. Tuy nhiên, doanh số của toàn thị trường tính đến hết tháng 11 chỉ đạt hơn 520.000 xe (cộng chung số liệu của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công).

Nếu tháng 12 duy trì được mức doanh số khoảng 68.000 xe như tháng 11, lượng tiêu thụ ô tô của toàn thị trường trong cả năm 2025 ước tính đạt khoảng 590.000 ô tô các loại. Con số này vẫn kém nguồn cung khoảng 100.000 xe, cũng là lượng xe đang "dư thừa", được lưu kho chờ bán.