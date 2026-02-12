Thuê xe tự lái cuối năm tăng cao, hàng loạt cơ sở đều báo hết xe

Nhiều khách hàng phải tốn hàng chục triệu đồng để thuê 1 chiếc xe nhưng chưa chắc đã ưng ý. Để thuê được một chiếc xe ô tô tự lái trong những ngày Tết Nguyên Đán đang cận kề, nhiều người phải chấp nhận chịu mức giá cao hơn gấp 2-3 lần so với bình thường.

Trên các tuyến phố có nhiều cửa hàng, văn phòng cho thuê ô tô tự lái như khu vực phía Bắc…những ngày gần Tết, khách đến thuê xe khá đông. Giá thuê ô tô tự lái thời điểm này tại Hà Nội đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, giá thuê các mẫu 4 chỗ phổ biến như VinFast Fadil, Honda City, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent, Toyota Vios... giá từ 1,2-1,6 triệu đồng/ngày.

Những dòng xe 5- 7 chỗ, gầm cao như: Kia Seltos, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Kia Sedona... thì có giá thuê dao động từ 1,7-2,5 triệu đồng/ngày. Đặc biệt các mẫu xe cao cấp Toyota Camry, Mercedes... có giá 2-4 triệu đồng/ngày. Trong số các phân khúc xe, dòng xe 7 chỗ phổ thông là loại hình được nhiều người lựa chọn thuê nhất vì tính thông dụng và rộng rãi.

Thuê ô tô tự lái vốn được nhiều gia đình lựa chọn, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Lý giải vì sao giá cho thuê xe tăng vọt, một nhân viên cho thuê xe cho biết, do nhu cầu tăng cao trong dịp Tết 2026. Năm nay nhiều người không chọn mua xe do kinh tế khó khăn nhưng vẫn muốn có xe để sử dụng vào dịp Tết nên cầu cao hơn mọi năm. Cung vượt cầu đẩy giá thuê tăng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý, chăm sóc xe bị đội lên, do xe bị va quệt, tai nạn, nên phải tăng giá để bù đắp chi phí.

Còn nhân viên tại cửa hàng cho thuê xe khu vực Hà Nội cho biết, hiện dòng xe 5 chỗ cho thuê đã hết, chỉ còn vài chiếc xe loại 7 chỗ như Kia Sorento, Vinfast Lux A 2.0… Vào thời điểm hiện nay, những cửa hàng còn xe cho thuê không chỉ đẩy giá tăng cao, mà còn ép khách thuê trọn gói từ 8-10 ngày. Muốn có một chiếc xe bình dân 5-7 chỗ đi Tết, khách hàng sẽ phải chi trả từ 16 - 20 triệu đồng, chưa kể tiền đổ xăng và chi phí cầu đường.

Trong khi đó, ở TP HCM, giá xe cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Ví dụ, đối với các dòng xe bình dân như Innova, Honda Civic, Toyota Fortuner thuê sẽ có giá từ hơn 1 triệu đồng trở lên. Với các dòng xe cao cấp như BMW, Mercedes sẽ có giá từ 3-7 triệu đồng/ngày đối với các gói cho thuê trên 7 ngày, còn dưới 7 ngày giá sẽ tăng lên khoảng 30%.

Giá cho thuê xe ô tô tự lái dịp Tết tăng vọt.

Để thuê được một chiếc xe 4 bánh tự lái an toàn và uy tín, bạn nên tìm những địa chỉ quen hoặc nhờ người thân giới thiệu. Bên cạnh đó,khâu tham khảo giá cả và chất lượng dịch vụ cũng là cần thiết để tránh tình trạng chặt chém, nhất là dịp nghỉ lễ này.

Khâu đầu tiên của việc thuê xe là bạn nên xác định mục đích thuê xe như thuê xe cho bao nhiêu người, du lịch ở đâu, địa hình ra sao… để lựa chọn xe cho phù hợp. Sau khi xác định được các mục đích trên bạn dễ dàng chọn lựa loại xe phù hợp như xe du lịch hay xe đa dụng.

Anh Thành Nhơn ở khu vực TP.HCM cho biết, mọi năm anh thuê xe 5 chỗ chỉ khoảng 800.000 - 1 triệu đồng/ngày, tuy nhiên năm nay đã tăng lên đến 1,6 triệu đồng/ngày. Do đi công tác và cận tết anh mới đi tìm thuê xe và bất ngờ với giá thuê cao gấp đôi ngày thường, điều kiện thuê ngặt nghèo.

Trong khi đó, anh Trần Đức Thuận, khu vực Gò Vấp cũ chia sẻ: ”mấy ngày nay liên hệ với các công ty cho thuê ô tô để có xe chở gia đình đi du lịch vào dịp Tết nhưng chưa được. Nhu cầu của tôi là xe nhỏ, số tự động với giá thuê khoảng 1,5 triệu đồng/ngày và thuê từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. Liên hệ nhiều nơi nhưng chưa tìm được vì các cửa hàng cho thuê gói 10 ngày, giá quá cao.

Giá thuê ô tô tự lái thời điểm này tại Hà Nội đã tăng gấp đôi so với ngày thường.

Đặc biệt, từ 1/3/2026, Nghị định 336/2025/NĐ-CP chính thức áp dụng mức phạt lên đến 60 triệu đồng đối với các vi phạm trong dịch vụ thuê xe tự lái, siết chặt quy định về hợp đồng và bằng lái. Thói quen thuê xe tự lái theo kiểu truyền thống của người dân sắp tới đây sẽ phải thay đổi hoàn toàn trước những chế tài cực kỳ nghiêm khắc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP, thiết lập một khung pháp lý chuyên biệt và chặt chẽ cho hoạt động thuê xe tự lái. Kể từ ngày 1/3/2026, hàng loạt hành vi sơ suất trong giao dịch thuê xe sẽ bị xử phạt với mức tiền tới 60 triệu đồng, nhằm chấm dứt tình trạng lỏng lẻo trong quản lý và xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Thuê ô tô tự lái vốn được nhiều gia đình lựa chọn, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay giá tăng cao, xe khan hiếm, khiến cho dịch vụ này trở nên đắt đỏ. Nhiều khách hàng không thể thuê được những chiếc xe ưng ý, ngược lại còn tiềm ẩn rủi ro, nếu gặp phải những chiếc xe kém chất lượng.