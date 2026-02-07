Pagani Huayra phiên bản kỷ niệm 70 năm sinh nhật nhà sáng lập hãng

Pagani vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Horacio Pagani bằng cách ra mắt 3 chiếc Huayra phiên bản 70 đặc biệt, trong đó chiếc đầu tiên mang tên Trionfo (ý nghĩa là "chiến thắng" trong tiếng Ý) và được bàn giao cho chủ nhân.

Pagani Utopia đã ra mắt hơn 3 năm trước với vai trò mẫu xe kế nhiệm Huayra, đồng thời Huayra cũng được hãng cho phép "nghỉ hưu" bằng cách ngừng sản xuất. Tuy nhiên, điều tương tự như "người anh em" Zonda, Pagani đã "hồi sinh" Huayra với phiên bản đặc biệt cực hiếm.

Lần này, hãng siêu xe tạo ra Huayra 70 để tôn vinh cột mốc quan trọng của nhà sáng lập - Horacio Pagani, tương tự Zonda HP Barchetta từng làm cho kỷ niệm 60 năm thành lập hãng. Có tổng cộng 3 chiếc Huayra 70 được sản xuất.

Chiếc Huayra 70 Trionfo đầu tiên đã giao cho khách hàng ở Cincinnati (Mỹ) cách đây vài tuần. Xe dựa trên nền tảng Huayra Roadster BC nhưng được thiết kế lại mạnh mẽ hơn, thân vỏ gần như làm mới, chỉ giữ lại khung cửa sổ và cửa.

Ngoại thất nổi bật với sợi carbon màu xanh lá cây, điểm nhấn màu cam trên nắp capo, cửa hút gió trước, ốp sườn, bậc cửa, khe gió nóc và cản sau. Phần đầu xe tạo hình đơn giản hơn, có đèn LED chạy ban ngày bố trí dọc thay vì nằm ngang, trong khi cánh gió sau kiểu "cổ thiên nga" với các tấm ốp tùy chỉnh.

Huayra 70 Trionfo trang bị động cơ V12, dung tích 6.0L tăng áp kép từ Mercedes-AMG được tinh chỉnh, mức công suất 834 mã lực (cao hơn 791 mã lực của Huayra Roadster BC). Điểm nhấn lớn là hộp số sàn 7 cấp, loại hộp số hiếm hoi mà Pagani từng áp dụng trên chiếc Huayra Epitome độc nhất cách đây 18 tháng.

Chưa có thông tin về hai chiếc Huayra 70 còn lại, dự kiến hai mẫu xe này cũng có ngoại thất sợi carbon và tông màu sắc tuỳ chỉnh, có nhiều chi tiết cá nhân hoá riêng biệt. Huayra 70 Trionfo không chỉ là món quà sinh nhật cho ông Horacio Pagani, mà còn khẳng định triết lý của hãng: sự hoàn hảo không có điểm dừng, ngay cả với những mẫu xe "đã nghỉ hưu".