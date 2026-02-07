Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Mẫu SUV C nào bán chạy nhất Việt Nam năm 2025?

Sự kiện: Mazda CX-5

Với xu hướng chuyển sang các mẫu xe nội thất rộng rãi và trang bị hiện đại, chính vì thế doanh số phần lớn các mẫu SUV hạng C tại thị trường Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng trong năm 2025.

Trong đó Ford Territory là mẫu xe ghi nhận mức doanh số tăng ấn tượng nhất, tới 57,3% so với năm 2024. Mẫu xe SUV C từ thương hiệu Mỹ đã bán được 12.786 chiếc tại Việt Nam năm 2025, qua đó củng cố vị trí số 2 trong phân khúc. 

Mẫu xe Doanh số năm 2025 (chiếc) Doanh số năm 2024 (chiếc) Mức tăng trưởng (chiếc)
Mazda CX-5 17262 14781 2481
Ford Territory 12786 8125 4661
VinFast VF 7 9653 7067 2586
Hyundai Tucson 9243 6641 2602
Honda CR-V 6224 6688 -464
Mitsubishi Destinator 2377 0 2377
Kia Sportage 2150 3051 -901

Bất chấp mức tăng trưởng "nóng" từ đối thủ, Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hấp dẫn ấn tượng với khách hàng Việt khi ghi nhận doanh số 17.262 chiếc trong năm qua. Qua đó, Mazda CX-5 tiếp tục duy trì vị trí mẫu SUV hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam.  

Ở vị trí số 3 và 4 lần lượt là VF7 và Hyundai Tucson, hai mẫu xe này đã có màn rượt đuổi doanh số ấn tượng trong năm 2025. Kết thúc năm, cả hai đều ghi nhận mức tăng trưởng so với năm 2024, trong đó Tucson tăng tới 39,1%. 

Honda CR-V tiếp tục giữ vị trí số 5 trên thị trường SUV hạng C năm 2025 dù ghi nhận mức doanh số giảm nhẹ. Trong khi đó KIA Sportage lại có một năm kinh doanh kém khi giảm tới 41,9% so với năm 2024.  

Mẫu SUV C nào bán chạy nhất Việt Nam năm 2025? - 1

Và cuối cùng, dù mới được bán ra tại thị trường Việt Nam vào tháng 12/2025, nhưng Mitsubishi Destinator đã có màn "chào sân" không thể ấn tượng hơn với 2.377 xe bán ra riêng trong tháng 12/2025, thậm chí còn cao hơn mức doanh số cả năm của Sportage. Đây chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm, sẵn sàng thách thức vị trí số 1 của Mazda CX-5 trong năm 2026 này. 

Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn số một của khách Việt, đối thủ bám đuổi hụt hơi
Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn số một của khách Việt, đối thủ bám đuổi hụt hơi

Chính sách ưu đãi và thiết kế nổi bật đã giúp Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/02/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Mazda CX-5 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN