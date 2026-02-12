24 tháng Chạp: Đào nở sớm, khách thưa thớt, làng Nhật Tân như... mất Tết

Thời điểm này mọi năm, nhiều vườn còn giữ được thế nụ khum chờ đúng dịp giao thừa. Tuy nhiên năm nay, không ít cây đã bung nở rực rỡ từ sớm do ảnh hưởng của đợt nắng ấm xen mưa nhỏ gần đây. Việc “hãm” hoa gần như không đạt hiệu quả.

Giữa những tán đào hồng rực, chủ vườn tỉa bớt cành, giữ dáng cho cây và hạn chế hoa nở thêm. Với những cây đã nở rộ, nhiều hộ chấp nhận giảm giá hoặc chuyển hướng chăm sóc để dưỡng cây cho vụ sau.

Ngày 24 tháng Chạp, không khí mua bán tại một số vườn không còn cảnh chen chân như các năm trước. Lượng khách đến xem chủ yếu là người mua cành nhỏ hoặc khách quen đã đặt trước. Các chủ vườn cho biết sức mua năm nay giảm rõ rệt.

Phù hợp với không gian nhà phố và chung cư, cành đào huyền được ưa chuộng. Giá dao động 1-2 triệu đồng mỗi cành tùy kích thước. Trong khi đó, phân khúc đào thế, đào cổ thụ giá cao giao dịch chậm hơn.

Chiều 24 tháng Chạp, một số gia đình đến tham khảo giá, chụp ảnh rồi cân nhắc. Anh Minh (ở Cầu Giấy) cho biết năm nay chọn cành đào nhỏ thay vì cây lớn như mọi năm. “Kinh tế khó khăn nên gia đình tiết giảm chi tiêu. Cành nhỏ vừa phải, giá khoảng 200.000-300.000 đồng là hợp lý”, anh nói.

Anh Nam (ở Tây Hồ) chia sẻ thêm: “Hoa năm nay nở sớm nên cũng lo không giữ được lâu. Tôi chọn cành còn nhiều nụ để chơi được qua mùng 3-4”.

Dù hoa vẫn nở hồng khắp bãi bồi ven sông Hồng, người trồng đào Nhật Tân bước vào Tết Bính Ngọ với nhiều trăn trở. Sau một năm phụ thuộc vào thời tiết và con nước, họ mong giữ được vườn cây và giữ được nghề truyền thống của đất kinh kỳ.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, nhưng không khí mua bán tại nhiều vườn đào khá trầm lắng.

Tại khu vực Phú Thượng cách đó vài km, một số diện tích từng trồng đào nay đã chuyển sang hoa màu ngắn ngày. Sau ba tháng ngập úng, nhiều hộ mất trắng, không đủ vốn tái canh nên chọn phương án an toàn hơn để có thu nhập dịp cuối năm.