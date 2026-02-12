Dịch vụ may áo dài siêu tốc hút khách ngày cận Tết

Cô gái 32 tuổi ở phường Tân Sơn Hòa tình cờ biết đến dịch vụ may siêu tốc này qua một chương trình cô tham gia sản xuất. Ấn tượng với thiết kế và chất liệu, Trang ghi nhớ địa chỉ và quay lại đặt may cho riêng mình.

Trưa 9/2, cô ghé tiệm vải trong chợ An Đông (phường An Đông), chọn vải, thử để lựa màu sắc. Chủ tiệm trực tiếp đo, tư vấn kiểu nút chéo để hợp với dáng người và mục đích chụp ảnh.

Sau khi chốt mẫu, Trang rời đi lo việc riêng. Đúng ba tiếng sau, điện thoại báo áo đã xong. "Tốc độ may khiến tôi thở phào, yên tâm vì kịp mọi kế hoạch", cô nói. Mặc thử, Trang hài lòng với phom dáng, chỉ nhờ tiệm bóp nhẹ phần eo và giảm số nút từ 5 xuống 3. Áo được sửa ngay và giao tận nhà miễn phí.

Cạnh Trang, khoảng 5 khách khác đang đứng quanh tiệm, người chọn vải, người ướm dáng trước gương, thợ may liên tục đo, ghim, chỉnh tà áo. Tất cả khách đều có chung nhu cầu, chọn nhanh, may gấp và lấy áo trong ngày.

Chị Nguyễn Thị Thuận thử áo dài cho khách ở chợ An Đông, phường An Đông, TP HCM, trưa 9/2. Ảnh: Ngọc Ngân

Dịch vụ may áo dài lấy sau ba tiếng tại chợ An Đông đang hút khách. Ghi nhận của VnExpress, ngày thường các tiệm đón khoảng 10-15 khách, nhưng con số tăng gấp đôi những ngày dịp cận Tết Bính Ngọ. Khách chủ yếu là người trẻ, cần đồ gấp để chụp ảnh, dự tiệc tất niên.

Mô hình này tương tự dịch vụ may đo áo vest, áo dài cho du khách tại Hội An, Đà Nẵng - nơi người nước ngoài đặt may nhanh theo lịch trình ngắn. Thay vì mua hàng may sẵn khó vừa vặn, nhiều người chọn may đo để được tự phối vải và chỉnh theo phom người, dù phải chờ đợi.

Chị Nguyễn Thị Thuận, 41 tuổi, chủ tiệm cho biết cách đây hai năm nhận được cuộc gọi từ một khách quen đang sống ở Mỹ, nhờ may gấp áo dài cho mẹ. Dù thời gian chỉ ba tiếng, chị vẫn nhận lời. Chiếc áo được hoàn thành và giao đúng hạn. Từ trải nghiệm này, chị nhận ra nhu cầu may áo dài lấy liền khá lớn, đặc biệt với khách du lịch, Việt kiều hoặc người bận rộn.

Thời gian đầu chị bán vải nhưng sau đó đã liên kết với 2 nhà may quanh chợ, duy trì đội ngũ 20-30 thợ lành nghề. "Để kịp giao trong 3 tiếng, mỗi thợ sẽ phụ trách trọn vẹn một áo từ khâu cắt đến hoàn thiện máy", chị Thuận nói. Trong lúc chờ, khách có thể dạo chợ hoặc về nghỉ ngơi, tiệm hỗ trợ giao hàng tận nơi.

Cuối năm 2025, tiệm được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trong các video YouTube về may áo dài lấy liền ba tiếng, thu hút 5 triệu lượt xem. Dịp Tết Bính Ngọ, lượng khách tăng mạnh, khoảng 10-15 áo mỗi ngày. Giá may không thay đổi giữa may gấp và may thường, dao động 600.000-800.000 đồng, chưa bao gồm vải. Áo hoàn thành khoảng trên dưới một triệu đồng.

"Khách chủ yếu là người trẻ, họ cần mọi thứ nhanh gọn, chủ động thời gian", chị nói.

Người đến tư vấn may áo dài trong ba tiếng ở chợ An Đông, phường An Đông, TP HCM, trưa 9/2. Ảnh: Ngọc Ngân

Hồng Yến, 24 tuổi, là một trong những khách tìm đến tiệm vì "không còn cách nào khác". Cô cần áo dài gấp để chụp ảnh Tết cùng nhóm bạn, nhưng các nhà may khác đều hẹn giao sau Tết, áo may sẵn thì không vừa dáng và khó chọn màu. Xem được một video YouTube quay cảnh may áo dài lấy liền ở chợ An Đông, Yến quyết định chạy thẳng đến tiệm.

Trong điện thoại, cô đã lưu sẵn ba mẫu áo mình thích, chủ yếu là dáng rộng, cổ đơn giản, màu tươi để lên hình đẹp. Yến đưa hình cho tiệm xem, nói rõ mục đích chụp ảnh ngoài trời và mong muốn mặc thoải mái. Từ đó, thợ gợi ý chỉnh lại cổ, độ rộng thân áo và chọn loại tơ tằm Việt Nam 100% thiên nhiên, nhẹ, ít nhăn.

Quy trình diễn ra nhanh gọn, chọn vải, ướm dáng, chốt kiểu ngay tại chỗ. Yến không cần quay lại nhiều lần, chỉ gửi số điện thoại rồi rời đi. Ba tiếng sau, cô nhận được tin nhắn báo áo đã xong.

"Điều tôi thích nhất là dù gấp mà áo vẫn đẹp, không có cảm giác họ làm cho kịp", Yến nói.