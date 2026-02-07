Honda áp dụng nhận diện thương hiệu mới trên toàn cầu

Honda áp dụng logo “chữ H” mới cho mảng kinh doanh ô tô, mở rộng việc sử dụng logo mới tại hệ thống Nhà Phân phối và các hoạt động đua xe thể thao. Kể từ khi được áp dụng lần đầu vào năm 1963 với vai trò là biểu tượng đại diện cho ô tô Honda, logo “chữ H” đã luôn gắn liền với các sản phẩm và hoạt động kinh doanh ô tô của Honda, trải qua một số lần thay đổi về thiết kế trong suốt quá trình phát triển.

Logo Honda mới xuất hiện tại buổi giới thiệu bộ đôi xe CR-V lắp ráp tại nhà máy Honda Việt Nam.

Thiết kế logo “chữ H” được làm mới song hành với quá trình phát triển các dòng xe điện thế hệ tiếp theo của Honda, bao gồm Honda 0 Series – những mẫu xe được phát triển với quyết tâm “tạo ra các dòng xe điện mới từ ‘con số không bằng cách quay trở lại điểm khởi đầu của Honda với vai trò là một nhà sản xuất ô tô”.

Việc làm mới logo “chữ H” thể hiện cam kết của Honda đối với quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh tinh thần vượt ra khỏi những giới hạn xuất phát điểm của Honda và không ngừng theo đuổi các thách thức cũng như bước tiến mới.

Thiết kế mới, gợi hình ảnh hai cánh tay dang rộng, truyền tải cam kết mới từ Honda.

Thiết kế mới, gợi hình ảnh hai cánh tay dang rộng, truyền tải cam kết của Honda trong việc mở rộng khả năng di chuyển và sự tận tâm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Logo “chữ H” mới dự kiến sẽ được áp dụng trên các mẫu xe điện và các dòng xe hybrid chủ lực, bắt đầu từ các mẫu xe thế hệ tiếp theo được giới thiệu ra thị trường từ năm 2027 trở đi.

Bên cạnh các sản phẩm ô tô, Honda cũng sẽ mở rộng việc sử dụng logo “chữ H” mới để đại diện cho toàn bộ mảng kinh doanh ô tô của Honda, không chỉ trên sản phẩm mà còn tại các điểm chạm khác với khách hàng như hệ thống Nhà Phân phối, các hoạt động truyền thông và lĩnh vực đua xe thể thao.

Logo “chữ H” mới đại diện cho “lần khai sinh thứ hai” mà Honda đang theo đuổi.

Trong bối cảnh thị trường ô tô hiện đang trải qua quá trình chuyển đổi lớn với xu hướng điện hóa và ứng dụng các công nghệ thông minh, logo “chữ H” mới đại diện cho “lần khai sinh thứ hai” mà Honda đang theo đuổi. Với quyết tâm mạnh mẽ, Honda hướng tới việc dẫn dắt giai đoạn chuyển đổi này bằng cách mang đến những giá trị mới, vượt trên kỳ vọng của khách hàng thông qua các công nghệ và ý tưởng tiên tiến, không bị ràng buộc bởi những tư duy, thông lệ hay phương thức truyền thống.