Loạt ô tô mới ra mắt trước Tết Nguyên đán, thị trường thêm nhiều lựa chọn

Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực kích cầu tiêu dùng trước thềm Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu mua sắm xe tăng mạnh.

Toyota Hilux 2026

Một trong những mẫu xe nổi bật sắp ra mắt là Toyota Hilux 2026. Mẫu bán tải này tiếp tục được Toyota nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và chính thức trình làng tại Việt Nam từ cuối tháng 1. Những đơn đặt cọc đầu tiên cho xe đã được tiếp nhận và nếu may mắn, nhiều người sẽ nhận được xe ngay trước Tết Nguyên đán.

Toyota Hilux thế hệ mới bao gồm ba phiên bản như thế hệ trước: 4x4 MT (Standard), 4x2 AT (Pro) và 4x4 AT (Trailhunter). Động cơ vẫn là loại máy dầu dung tích 2,8 lít sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm với hộp số MT hoặc AT. Ngoài động cơ, Hilux thế hệ mới cũng sẽ có diện mạo hiện đại hơn với nội thất được nâng cấp, bao gồm màn hình đôi 12,3 inch, phanh tay điện tử và hệ thống âm thanh JBL trên phiên bản cao cấp.

Honda CR-V Hybrid

Mẫu SUV Honda CR-V e:HEV cũng là một cái tên đáng chú ý được lên kệ ngay trước Tết Nguyên đán 2026. Phiên bản mới của mẫu crossover cỡ trung này được Honda Việt Nam lắp ráp trong nước. Xe sử dụng hệ truyền động e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0 lít với hai mô-tơ điện cho tổng công suất lên đến 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm.

Hệ thống truyền động e:HEV đi kèm với hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản xăng truyền thống. Đặc biệt, Honda sẽ bổ sung thêm bản hybrid L, phân phối song song với bản RS cao cấp nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho người tiêu dùng.

Bộ đôi VinFast VF3 Plus và VF MPV 7

VinFast cũng khuấy động thị trường ô tô Việt Nam dịp cuối năm với hai phiên bản mới: VF3 Plus và VF MPV 7. VF3 Plus là phiên bản cao cấp của mẫu xe điện nhỏ VF3 hướng đến nhóm khách hàng đô thị. Xe sử dụng nền tảng pin LFP 18,64 kWh và động cơ điện khoảng 30 kW, với tầm hoạt động tối đa khoảng 215 km mỗi lần sạc. Phiên bản này cũng được trang bị nhiều tiện ích như gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Trong khi đó, VinFast VF MPV 7là phiên bản cao cấp hơn của dòng MPV điện Limo Green nhằm hướng tới người dùng có nhu cầu sử dụng cá nhân. So với phiên bản hiện tại, VF MPV 7 mang đến nhiều nâng cấp về thiết kế và nội thất, bao gồm ghế ngồi bọc giả da, vô-lăng tích hợp phím bấm và hệ thống ga tự động cơ bản.

Bên cạnh đó, hệ thống đại lý Lynk & Co tại Việt Nam gần đây cũng đã nhận đặt cọc cho mẫu Lynk & Co 03 phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu sedan hạng C này có giá dự đoán từ 800 - 900 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với phiên bản hiệu suất cao 03+ ra mắt cuối năm 2023. Với mức giá này, Lynk & Co 03 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Honda Civic RS bản xăng và Hyundai Elantra N Line.